Губернатор Василий Анохин поделился впечатлениями о кинофестивале «Золотой Феникс»

– Кино всегда найдёт отклик в вашем сердце. Оно объединяет и побуждает смотреть на мир с разных сторон. Именно это мы видели на всероссийском фестивале «Золотой Феникс», который завершился, оставив за собой множество ярких фильмов, встреч и незабываемых впечатлений, – отозвался о ежегодном конкурсе Василий Николаевич.
За 17 лет фестиваль показал почти 500 фильмов, а более 2,5 млн зрителей стали участниками кинопросмотров и творческих встреч с теми, кто создает магию большого экрана.
Традиционная церемония закладки именных звёзд перед кинотеатром «Современник» стала символом уважения к великим деятелям кино. В этом году здесь засияла звезда в честь режиссёра Николая Лебедева – дважды лауреата Государственной премии РФ и президента Гильдии кинорежиссёров России.
Программа фестиваля в этом году включила 28 фильмов — от трогательных короткометражек до глубоких полнометражных картин.
Среди наград главные призы достались:
– Гран-при кинофестиваля — фильму «Танцуй, селёдка!», режиссер Александра Лупашко.
– Приз Дебют имени космонавта Юрия Гагарина — фильму «Ненормальный», режиссер Илья Маланин.
– Приз Зрительских симпатий имени актрисы Людмилы Касаткиной — фильму «Мухадракон», режиссер Татьяна Колганова.
Кроме того, вручили и 8 специальных наград в честь великих смолян, чьи работы оставили след в искусстве.
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