Новый сезон «Урока цифры»: изучаем искусственный интеллект и учимся работать с промптами

Пресс-релиз

С 23 сентября по 13 октября 2024 г. пройдет первый в новом сезоне «Урок цифры», темой которого станет «Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг». Стратегический партнер Урока и разработчик содержания ― Благотворительный фонд «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера. Проект ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

Искусственный интеллект для нас – это не будущее, это реальность.

Об этом заявил Президент России Владимир Путин на Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey в 2023 году. Сегодня мы видим, что генеративные модели искусственного интеллекта становятся напарниками, партнерами и ключевым ресурсом людей, а умение эффективно взаимодействовать с ними – успешной основой профессиональной деятельности.

«Искусственный интеллект сегодня – одно из самых актуальных направлений, именно на нем стоит фокус в развитии всех отраслей нашей страны – от промышленности до медицины. Новый «Урок цифры» по промпт-инжинирингу от Благотворительного фонда «Вклад в будущее» позволит решить важную задачу формирования кадрового резерва – специалистов в области искусственного интеллекта. На «Уроке цифры» школьникам предстоит узнать, как работать с нейросетями, а это, на мой взгляд, универсальный навык любого специалиста и основа в мире искусственного интеллекта», – сказала Ольга Франчук, заместитель директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика».

Один из важнейших навыков при взаимодействии человека и искусственного интеллекта — умение работать с промптами. Данный навык на современном этапе становится универсальным и необходимым для людей любых профессий и в любой образовательной области. Именно поэтому эта тематика стала ключевой в новом «Уроке цифры» от Благотворительного фонда «Вклад в будущее».

Первый «Урок цифры» нового сезона познакомит школьников с внутренним устройством нейросетей и процессом обучения моделей. Они освоят основные алгоритмы и правила написания промптов, а также попробуют развить навыки на практике с помощью игрового тренажера. Также школьники узнают, как с помощью промптинга взаимодействовать с искусственным интеллектом по решению различных задач в обучении, проектировании, творчестве, в поиске нужной информации и идей.

Урок построен таким образом, чтобы обучение было интересно для детей и подростков любых возрастов: 1–4 классов, 5–9 классов, 10–11 классов. Для комфортного прохождения Урока на разных устройствах разработана мобильная версия. Понадобятся только телефон и доступ в Интернет.

Материалы «Урока цифры» сопровождаются методическими рекомендациями для педагогов. В них будут предложены сценарии проведения занятий с учетом разной технической оснащенности классов. Для дополнительной подготовки педагогов к «Уроку цифры» 19 сентября на сайте проекта https://урокцифры.рф пройдет дистанционное обучающее мероприятие с разработчиками Урока. Эксперты помогут учителям разобраться в методических материалах и больше узнать о применении искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики.