По материалам административной комиссии

Мешали отдыху соседей

В августе в адрес административной комиссии Администрации муниципального образования «Сафоновский район» поступило три материала от начальника МО МВД России «Сафоновский».

В первом случае протокол был составлен на разбушевавшуюся жительницу микрорайона №1. Находясь в общественном месте, в коридоре дома № 12, она нарушала тишину и спокойствие граждан в месте их постоянного проживания. В ночное время (с 22:00 до 07:00) гражданка Х. громко кричала, стучала в двери.

Во втором случае похожая ситуация вызвала беспокойство соседей в жилом доме по улице Вахрушева. Протокол был составлен в отношении гражданина Н., который 17 июля в 00:30 громко разговаривал, кричал, слушал музыку, мешавшую отдыху жильцов, находясь во дворе многоэтажного дома.

В третьем случае соседи предъявили претензии к гражданке А., проживающей в микрорайоне № 2. Она имеет несколько собак различных пород, которые издают громкий лай, скулят, нарушая тишину и спокойствие людей с 22:00 до 07:00 в местах их постоянного проживания.

Двое виновных привлечены к ответственности по ст. 27 областного закона «Об административных правонарушениях на территории Смоленской области» от 25.06.2003 г. № 28-з. Им назначены административные штрафы соответственно по 2000 и 3000 рублей. В третьем случае факт громкого лая и скуления собак в ночное время не подтвердился, дело было прекращено.

Нарушил порядок? Плати!

Двум гражданам, справлявшим естественные надобности в неотведенном для этого месте, что нарушает общепринятые нормы нравственности и общественный порядок, административной комиссией Администрации муниципального образования «Сафоновский район» назначены штрафы по 6000 рублей.

Также в административную комиссию поступил материал дела от Главы МО Вадинского сельского поселения. Речь шла о гражданине Х., крупный рогатый скот которого перемещается без сопровождающих лиц по всей территории поселения. Виновный привлечен к административной ответственности по статье 17.5 областного закона «Об административных правонарушениях на территории Смоленской области» от 25.06.2003г. № 28-з, ему назначен административный штраф в сумме 5000 рублей.

За парковку на газонах

Комиссия по контролю за соблюдением Правил благоустройства территории муниципального образования «Сафоновский район» провела обследование территорий у домов микрорайона ГМП, по улицам Комсомольской и Ковалева на выявление нарушения ст.43.1 Правил благоустройства территории муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области – речь идет о стоянке автотранспортных средств на зеленой зоне.

Административной комиссией было составлено 16 протоколов, все нарушители были привлечены к административной ответственности: каждому назначены штрафы по 4000 рублей.

Раскопки – по правилам

16 августа в адрес административной комиссии от председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский район» поступил материал на гражданина Р., который допустил нарушения при ведении земляных работ по улице 2-й Заводской.

Виновный привлечен к административной ответственности по ст.17.5 областного закона «Об административных правонарушениях на территории Смоленской области» от 25.06.2003г. № 28-з, ему назначен административный штраф в сумме 5000 рублей.

Ольга КОЛЫКИНА,

ответственный секретарь административной комиссии