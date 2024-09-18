﻿БИТВА РОБОТОВ





Минцифры России в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2023 г. № 889-р сообщает о старте нового сезона Международного чемпионата по битве роботов (далее – Чемпионат), который способствует продвижению инженерной мысли как драйвера развития и поддержки современных цифровых технологий.

Впервые в 2024 году Чемпионат пройдет по двум дисциплинам: «Битва роботов» для участников всех возрастов с роботом весом до 110 килограмм и новая дисциплина «Битва мини-роботов» для участников 10-17 лет с роботом весом до 1,5 килограмм.

Первый отборочный этап Чемпионата пройдет 28 сентября 2024 г. при поддержке Правительства Москвы на территории спортивного комплекса «ЦСКА Арена» (далее – мероприятие). Участники первого этапа – 48 команд из России, Беларуси, Бразилии, Индии, Ирана и Китая. Программой мероприятия предусмотрено два шоу: дневное (с 12:00 до 15:20) и вечернее (с 17:00 до 19:20).

С учетом высокой социальной значимости Чемпионата и его международного статуса просим оказать содействие в продвижении Чемпионата путем размещения информации о мероприятии на доступных информационных ресурсах. Ссылка на прямую трансляцию Чемпионата в сети «Интернет» по адресу https://vk.com/video-219465931_456240156