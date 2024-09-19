Рейд по благоустройству

Вместе со своими подчиненными глава МО «Сафоновский район» Александр Царев провел рейд по городу с целью контроля соблюдения правил благоустройства. Комиссия обследовала территории по улице Горняцкой, Октябрьской, Радищева, Щорса, Нахимова, Пушкина, Городской, 40 лет октября, Московской и других.

По результатам рейда в адрес собственников и арендаторов земельных участков, не соблюдающих правила благоустройства, будут направлены уведомления о приведении определённых территорий в надлежащее состояние в установленные сроки. В случае неисполнения требований, указанных в уведомлении, нарушители предстанут перед Административной комиссией, по фактическим нарушениям на них будут составлены протоколы.

Напоминаем, что штраф за подобные нарушения для физических лиц составляет от 4 до 5 тыс. рублей, для юридических лиц – от 400 до 600 тыс. рублей.

Глава потребовал от коммунальных служб города привести прилегающие к остановкам общественного транспорта территории в надлежащее состояние и осуществить демонтаж незаконно размещенной рекламы на опорах электропередач, деревьях, ограждениях и т. п. Для помощи в уборке города запланировали проведение субботника в течение следующей недели.

Источник: https://vk.com/id651185641?from=search&w=wall6511..

