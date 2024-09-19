﻿Во Владивостоке прошел Восточный экономический форум





Президент России Владимир Путин 4 и 5 сентября работал во Владивостоке. Глава государства ознакомился с уже достигнутыми результатами развития Дальневосточного федерального округа и обсудил планы на будущее.

Глава государства осмотрел интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеоконференцсвязи резидентов ТОРов, готовых к запуску своих производств, и провел совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.

5 сентября президент принял участие в пленарной сессии Восточного экономического форума. В этом году участие в форуме приняло 6 тысяч гостей из 76 стран. А также 650 глав российских и 44 иностранных компаний. «У нас большие планы по развитию железных дорог так называемого Восточного полигона, то есть это все, что связано с развитием вообще транспорта и в том числе железных дорог в направлении азиатских рынков, потому что уровень, объем товарооборота у нас растет и не хватает провозных мощностей», — сказал президент, выступая в столице республики Тува Кызыле.





Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

Восточный экономический форум (ВЭФ) — это не просто ежегодное мероприятие, а настоящий катализатор развития Дальнего Востока России. В этом году, 5-7 сентября, ВЭФ вновь собрал под своими знаменем лидеров бизнеса, политиков и экспертов из более чем 40 стран. Тематика форума — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности» — отражает амбициозные планы по превращению региона в один из ключевых центров экономического и инвестиционного притяжения в Евразии.

Восточный экономический форум уже давно стало платформой для обсуждения ключевых вызовов и перспектив развития Дальнего Востока. Регион обладает огромным потенциалом для роста в различных отраслях, включая энергетику, туризм, сельское хозяйство, рыбную промышленность, и естественно, транспортную инфраструктуру. Есть масса вопросов которые были затронуты и требуют развития и расширения — так например дальневосточный гектар, данная инициатива требует расширение и большей популяризации. Хочется напомнить что подобные схожие мероприятия освоения Дальнего востока уже неоднократно предпринимались и при царском правительстве и в советское время. Так, 7 апреля 1946 г. Совет Министров Союза ССР постановил переселить на добровольных началах из Смоленской области 250 семей на постоянное место жительство в Южно-Сахалинскую область. 13 апреля 1946 г. Совет Министров РСФСР своим распоряжением за № 861-р предложил отправить 100 семей переселенцев в мае и 150 семей в июне. В соответствии с этими указаниями правительства, была развернута подготовительная работа к переселению. Но, не смотря на все трудности и проблемы с переселением в июне 1946 г. было переселено 250 семей в Южно-Сахалинскую область для работы на предприятиях рыбной промышленности. Таким образом, смоляне после окончания Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг. принимали активное участие в освоение целинных земель, развитие Сибири, строительстве Байкало-Амурской магистрали, выполнении других комплексных региональных программ. Стоит воспользоваться данным опытом и напомнить лидерам государств собравшихся на ВЭФ о подобных инициативах, и возможности перенять положительный опыт Советского Союза.

Силина Карина Владимировна

Студентка Финансового университета, общественный деятель, волонтёр.

Важнейшим экономическим событием начала осени 2024 года стал Восточный экономический форум, проходивший во Владивостоке, как мы знаем из новостей за три дня форума, было подписано более тысячи соглашений с российскими и международными компаниями на общую сумму свыше 10,5 триллиона рублей. Среди гостей и участников форума был и представитель Смоленской области магистрант Смоленского филиала Финансового университета Давид Чагарян.