﻿В Смоленске студентами сетевых образовательных программ стали более 80 ребят





В СмолГУ появились новые направления от ведущих вузов страны – МАИ, НИУ ВШЭ и НИУ МГСУ.

По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, поступили лучшие – средний конкурс на место составлял 7 человек. Среди них есть и те, кто приехал жить и учиться в регион из Москвы, Липецкой и Калужской областей.

Обучение по программам очное и по большей части проходит в Смоленске. Преподаватели НИУ ВШЭ и НИУ МГСУ будут работать со студентами в гибридном формате – на базе СмолГУ и дистанционно через онлайн-инструменты.

«После окончания программы с МАИ сотрудниками Смоленского авиационного завода станут 35 молодых специалистов, которые начали учиться строительству самолётов и вертолётов, проектированию ракет и ракетно-космических комплексов. Уже во время обучения ребята будут постепенно включаться в свою будущую работу. Также предприятие предоставляет студентам дополнительную стипендию в 15 тыс. руб. и другую поддержку.

На программе по подготовке ИТ-специалистов с НИУ ВШЭ начали свое обучение 26 студентов. Они получат знания и навыки, отвечающие самым современным запросам рынка труда, и станут профессионалами в сфере ИИ, распределённых отказоустойчивых систем и теоретической информатики. После окончания вуза выпускники получат дипломы сразу двух вузов.

21 инженер придет работать в строительные компании региона. Их готовят на совместной с НИУ МГСУ программе. Обучение будет максимально ориентированным на практику. Благодаря этому ребятам ещё в студенчестве будут открыты широкие возможности для старта карьеры и профессионального роста», – отметил глава региона.

Также в связи с интересом молодых людей к программам набор на них в следующим году увеличится.

Силина Карина Владимировна

Студентка Финансового университета, общественный деятель, волонтёр.

В начале сентября каждого года десятки тысяч школьников и студентов садятся за парты в классах и аудиториях. Каждый учебный год не обходится без нововведений и новшеств, в 2024 учебном году вводятся следующие нововведения в школьную программу: запрет на использование личных средств подвижной радиотелефонной связи во время уроков, вводятся новые предметы «Труд (технология)» в качестве обязательного предмета с 1-го по 9-й классы и «Основы безопасности и защита Родины» в 5-11-х классах, педагогам разрешается делать замечания детям, разрешение школьникам девятых классов сдавать ОГЭ по математике с использованием непрограммируемого калькулятора, появление кочевых дошкольных и школьных групп на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке — местах проживания коренных малочисленных народов, ведение ГОСТа на школьную форму.

Не обошли нововведения и образовательные учреждения среднего и высшего образования это: модернизация системы целевого обучения. Абитуриенты смогут выбирать работодателя на единой платформе «Работа в России»; увеличение срока обучения по ряду специальностей, замена бакалавриата специалитетом по ряду специальностей в связи с необходимостью формирования технологического суверенитета страны, переход на отечественное программное обеспечение для организации электронного обучения, применения российских разработок видеосвязи, проведения вебинаров, а также электронных библиотек и систем дистанционного обучения.

Данные нововведения коснулись и Смоленской области, так в СмолГУ появились новые направления от ведущих вузов страны – МАИ, НИУ ВШЭ и НИУ МГСУ. Это позволит смоленским студентам проходит обучение очно в Смоленске, а ведущие специалисты и преподаватели НИУ ВШЭ и НИУ МГСУ будут работать со студентами в гибридном формате – на базе СмолГУ и дистанционно через онлайн-инструменты. Это позволит подготовит так необходимое количество востребованных специалистов для предприятий Смоленска и Смоленской области, сейчас наиболее популярные направления для студентов – промышленность, образование, железнодорожный транспорт и дорожное хозяйство. Региону не хватает специалистов, более 620 первокурсников учреждений среднего профессионального образования стали «целевиками». Они уже обеспечили себя рабочими местами в будущем и поддержкой на время обучения: дополнительной стипендией, общежитием и др. Приоритетным направление образовательных учреждений становится подготовка кадров, так чтобы постепенно решать проблему с нехваткой специалистов нужна еще 1 тысяча «целевиков». Половина из них должна быть студентами первого курса, а другая – молодыми людьми постарше. В эту работу уже сейчас включились органы власти, муниципалитеты и компании-работодатели. Будем надеяться что все ребята в дальнейшем приобретут навыки и умения, и найдут себя в жизни, останутся в регионе и сделают много для развития и совершенства Смоленской области.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

О проектах по внедрению сетевых образовательных программ в Смоленской области стало известно в 2023 году, а в этом году заключённые соглашения стали активно имплементироваться на практике. Радует, что сетевые образовательные программы разработаны именно по наиболее востребованным для региональной экономики специальностям — IT, строительству и самолётостроению. Выпускники этих направлений не будут испытывать проблем с трудоустройством и смогут сразу после выпуска претендовать на рабочие места с достойной оплатой труда. Считаю правильным, что в качестве базовой площадки для реализации сетевых программ выбран СмолГУ, поскольку статус классического университета с широким спектром образовательных траекторий в наилучшей степени подходит для того, чтобы выступать в качестве регионального кластера для сетевого обучения.

Смоленский авиационный завод активно расширяет штат, набирает новых сотрудников, и студенты, избравшие в качестве направления обучение строительство самолётов и вертолётов, проектирование ракет и ракетно-космических комплексов, смогут стать частью команды этого успешного и нужного российской экономике предприятия. Реализация программы совместно с Московским авиационным институтом позволит дать образование хорошего уровня, но следует подумать и о привлечении новых кадров в СмолГУ для преподавания ряда дисциплин на месте. Уровень поддержки со стороны предприятия (дополнительная стипендия в 15 тысяч рублей) выглядит очень достойным. Помимо стипендии от предприятия, студенты смогут претендовать на стандартные стипендиальные выплаты, поэтому общий уровень их поддержки будет практически на уровне МРОТ. В большинстве вузов студенты (даже целевики) в настоящее время, к сожалению, не могут и мечтать о таком уровне стипендии. Конкурс в 7 человек на место выглядит значительным даже для образовательных программ в городах-миллионниках (конечно, конкурс по ЕГЭ в ведущих вузах в настоящее время часто искажает картину в связи с возможностью подачи заявлений сразу в несколько вузов).

Совместные программы с НИУ ВШЭ и МГСУ также очень интересные, наверняка многие абитуриенты обратят на них внимание в связи с практикоориентированностью данных программ. Получение двух дипломов в совместной программе на базе ВШЭ и СмолГУ даст дополнительные возможности выпускникам для трудоустройства и расширит перечень приобретаемых ими компетенций.

Возможности онлайн-обучения открывают для смоленских студентов доступ к получению знаний от столичных профессоров без необходимости переезда в Москву на период обучения, что даёт возможность доступа к столичному образованию ребятам из небогатых семей. Вместе с тем, следует учесть, что ряд предметов по техническим специальностям можно качественно преподать именно в очном формате. В связи с этим было бы целесообразно предусмотреть возможность прохождения обучения хотя бы течение одного семестра по сетевым программам в Москве в головных вузах для изучения специальных предметов на профильных кафедрах. Кроме того, в СмолГУ следует усилить кадровый состав на профильных кафедрах с учётом введения новых программ обучения.

Сетевые образовательные программы являются очень перспективным форматом обучения; надеюсь, что, как и заявлено, в следующем году набор на них будет расширен. К проекту можно подключать и другие образовательные организации высшего образования не из Смоленской области, а также подключать к реализации проектов крупные региональные предприятия для целевого набора. СмолГУ, конечно, стоит обновить и материальную базу для преподавания новых предметов на профильных кафедрах по сетевым программам.