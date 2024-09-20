Будем и дальше развивать мобильную медицину, – пообещал Губернатор Василий Анохин

50 передвижных медицинских комплексов помогают жителям сёл и небольших поселков получить качественную медицинскую помощь. В каждой бригаде есть врач-терапевт, акушер и рентген-лаборанты. Команды оснащены современным оборудованием для диагностики и профилактики: мобильные маммографы, флюрографы и др.

В этом году на счету у наших ПМК уже свыше 800 выездов, в ходе которых более 35 тыс. смолянам была оказана медицинская помощь. До конца 2024-го будет организовано еще 650 визитов мобильных бригад в небольшие населённые пункты.

– Будем и дальше развивать мобильную медицину, чтобы каждый житель, вне зависимости от места проживания, мог получить качественную и своевременную медицинскую помощь, – написал Губернатор Василий Анохин на своей странице в «ВК».