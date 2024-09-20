Росгвардии нужна молодежь

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Смоленской области приняли участие в главном региональном молодёжном форуме «Смола-2024». Мероприятие объединило более 80 участников в возрасте от 18 до 35 лет.

Представители ведомства рассказали кандидатам о структуре и задачах Росгвардии, порядке прохождения службы и социальных гарантиях. Посетителям были представлены буклеты с подробной информацией о направлениях деятельности структурных подразделений ведомства и высших учебных заведениях.

«Интерес молодежи к службе в Росгвардии возрастает, но пройти испытания удается не каждому, поэтому поиск достойных кандидатов для нас является актуальным вопросом», — отметил офицер Управления Росгвардии по Смоленской области Богдан П.

По вопросам поступления на службу в региональное Управление Росгвардии, необходимо обращаться по адресу: г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 12Б, 8(4812) 52-00-83, 30-24-10 — отделение учета и комплектования личным составом.