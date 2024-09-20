тать грамотным в Сети

Ежегодная Всероссийская акция «Цифровой Диктант 2024», организованная РАЭК, уже в пятый раз пройдёт с 10 по 28 октября на сайте цифровойдиктант.рф.

Тестирование поможет проверить навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, знание правил безопасности и культуры общения в сети, а также финансовую киберграмотность. Принять участие в нем могут дети (10-13 лет), подростки (14-17 лет), взрослые (18-59 лег) и люди старшего возраста (60 лет и старше).

В 2024 году проект включает следующие этапы:

10-28 октября все желающие смогут пройти онлайн-тестирование на сайте и принять участие в офлайн-мероприятиях;

29 октября —10 ноября — работа над ошибками;

середина ноября —подведение итогов.

В 2024 году Всероссийская акция пройдет в 89 регионах России.

Цифровой Диктант 2024 будет состоять из пяти блоков вопросов. Первый блок посвящен цифровому потреблению и основам компьютерной грамотности, второй — цифровым компетенциям, третий — цифровой безопасности, четвертый — новым технологиям, пятый — финансовой киберграмотности. Кроме того, в рамках акции у пользователей будет возможность поближе познакомиться с особенностями и возможностями отечественных цифровых сервисов и услуг.

После завершения акции участники смогут пройти работу над ошибками, где каждый увидит, какие знания и навыки стоит подтянуть именно ему. Итогом проверки знаний станет определение индекса цифровой грамотности населения России.

Напомним, что в 2023 году около 2 млн пользователей начали прохождение «Цифрового Диктанта». Уровень цифровой грамотности россиян составил 6,43 балла из 10. «Отличниками» стали 7,7 тыс. человек. Лидерами по уровню цифровой грамотности в 2023 году среди регионов стали Республика Карелия и Москва (7,34 балла).

Организатор акции: РАЭК. Соорганизатор: Народный Фронт.

Всероссийское тестирование пройдет при поддержке Минцифры России, Департамента информационных технологий Москвы, Координационного центра доменов .RU/. РФ, Всероссийское сообщество детей и молодежи «Движение Первых», Роскачество и Российская государственная библиотека для молодежи (РГБМ). Технологический партнер проекта — Yandex Cloud. Акция проводится в поддержку национального проекта «Цифровая экономика».

Генеральный партнер акции — Авито. Стратегическим информационным партнером является Rambler & Со. Генеральными информационными партнерами являются «Российская Газета», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда». Информационно акцию поддерживают «Хелпинвер», «Мел» и другие.

Следить за новостями «Цифрового Диктанта» вы можете на сайте акции, а также в социальных сетях VK и ОК.