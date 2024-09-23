Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина

«Отличник» по мнению Министерства финансов России

На заседании регионального Правительства обсудили вопросы современной повестки.По данным Минфина России, Смоленская область впервые за 5 лет вошла в число регионов с высоким качеством управления финансами. При оценке учитывались качество планирования бюджета, его исполнения, эффективность управления долгом, государственной собственностью, показатели выполнения нацпроектов. «Такая работа позволяет нам значительно активнее строить и ремонтировать дороги, социальные объекты, обновлять коммунальную инфраструктуру, реализовывать проекты развития и выполнять взятые перед смолянами обязательства», — отметил Василий Анохин.

Войти в IT

Совместно с Минцифры России и Агентством стратегических инициатив в регионе продолжается активная подготовка к Всероссийскому молодёжному форуму «Свой код». Для талантливых ребят, которые увлечены информационными технологиями, будут проведены чемпионаты по роботехнике и спортивному программированию, кибертурнир, хакатон. Есть договоренность с руководством компании РЖД, что для участников форума от Москвы до Смоленска и обратно будет запущена бесплатная «Ласточка».

Регистрация на сайте форума для участников и болельщиков уже открыта: ждём заявок от молодых людей в возрасте 14 — 35 лет. Победители состязаний получат ценные призы от партнеров – «Сбера», «Ростелекома», «Росатома» и «1С». Также лучшие смогут пройти в этих компаниях стажировки с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Подтвердили договоренности

На прошлой неделе губернатор провёл переговоры с генеральным директором Минского автомобильного завода Валерием Иванковичем. Стороны в развитие предыдущих договорённостей на Форуме регионов России и Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве.

Сейчас совместно с руководством МАЗа прорабатываются вопросы размещения нового предприятия на территории региона, в том числе в индустриальных парках и особой экономической зоне, где предоставляются налоговые льготы.

«Правительство области готово оказать всестороннюю поддержку в реализации масштабного проекта. Продукция и услуги будущего центра будут востребованы не только у нас, но и у соседей. Благодаря этому новое предприятие станет одним из мощных стимулов развития экономики и региона, и МАЗа»,— подчеркнул Василий Анохин.

Реализовывать потенциал на родной земле

5 дней в регионе работал молодёжный образовательный форум «Смола-2024». На него собралось более 80-ти участников в возрасте от 18-ти до 35-ти лет из разных районов области, а также Донецкой народной республики. Для ребят организовали интенсивную программу обучения по направлениям: патриотическое воспитание, креативные индустрии, предпринимательство в сфере туризма, ведение семейного бизнеса, разработка социальных проектов.

Василий Анохин в один из форумных дней пообщался с участниками. «Было много разных вопросов – личные, о мерах поддержки «целевиков» и молодых специалистов, о будущем нашего региона и проектах его развития. Но главное в другом. Все ребята твердо нацелены строить карьеру и реализовывать свой потенциал здесь, на родной земле», — сказал Василий Анохин, добавив, что теперь благодаря экспертам и образовательной программе форума у ребят естьчеткое понимание того, как нужно строить свой дальнейший профессиональный путь.

До скорых встреч, «Золотой Феникс»!

Подвели итоги и наградили победителей Всероссийского кинофестиваля актёров-режиссеров «Золотой Феникс». В этом году его программа включала 28 работ короткого метра и полнометражных картин. За 17 лет им было представлено почти 500 фильмов, а более 2,5 млн зрителей стали участниками кинопросмотров и творческих встреч с мастерами кинематографа.

Традиционная церемония закладки именных звёзд перед кинотеатром «Современник» стала символом уважения к великим деятелям кино. В этом году здесь засияла звезда в честь режиссёра Николая Лебедева – дважды лауреата Государственной премии РФ и президента Гильдии кинорежиссёров России.

Гран-при фестиваля удостоена Александра Лупашко за фильм «Танцуй, селёдка!». Кроме того вручили специальные награды в честь великих смолян, чьи имена прославили Россию.

«От души благодарю основателя и вдохновителя «Золотого Феникса» Всеволода Николаевича Шиловского и всю его команду за подаренный нам праздник, за любовь и уважение к Смоленской Земле.

Уверен, что и Звёзд, и кинопросмотров, и творческих вечеров будет впереди ещё очень много, потому что «Золотой Феникс» уже через год вернётся на свою родину. А сегодня мы говорим ему – до свидания и до скорых встреч!» — подчеркнул губернатор.

Татьяна Напреева.