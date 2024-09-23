Остаться, чтобы развиваться

«Выбери профессию, которая точно нужна, и работай там, где тебя будут ждать», – под таким лозунгом в Сафоновском филиале СмолАПО прошла встреча студентов филиала и индустриально-технологического техникума с работодателями, предлагающими заключить с будущими молодыми специалистами договоры целевого обучения.

По словам начальника отдела профориентации и профессионального обучения Министерства труда и занятости населения Смоленской области Татьяны Викентьевой, с мая этого года более 300 работодателей нашего региона выложили предложения на ресурсе «Работа России», предоставив возможность учащейся молодежи заключить свыше 3000 договоров для целевиков.

Во встрече приняли участие АО «Авангард», ПАО «Дорогобуж», ООО «Русэлпром.СЭЗ», АО «Сафоновский завод «Теплоконтроль», АО «Дорогобужкотломаш».