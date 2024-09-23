﻿Сафоновские школьники стали участниками просветительского проекта Общества «Знание»





На территории муниципальных образований Смоленской области продолжаются лектории, посвященные ключевым событиям в истории Смоленщины. Они реализуются в рамках просветительского проекта Российского общества «Знание» при поддержке Правительства региона.

Ключевая цель таких лекториев — расширение краеведческих знаний и воспитание бережного отношения к историческому прошлому. Лекторами выступают эксперты в области истории, филологии, культурологии, краеведении, имеющие опыт публичных выступлений в лекториях просветительской организации.

Так, ученики средней школы № 9 встретились с сотрудниками Координационного центра по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма при СмолГУ. Директор Центра Сергей Чиков предложил ребятам окунуться в историю и обсудить героическую оборону Смоленска 1609-1611 годов.

Вместе со специалистом Центра, к.и.н. Еленой Ивановой школьники разобрались, какие преобразования происходили в регионе с течением времени. Лектор подчеркнула, что административно-территориальное деление Российской Федерации — важнейшая составляющая, на основе которой строится система органов государственной власти и местного самоуправления, а также система общественных объединений. Наше государство не раз сталкивалось с реформами, предполагавшими изменение границ субъектов государства, их статуса, внутрирайонного деления.

«Смоленская область не стала исключением. За время ее существования мы можем говорить о Смоленских княжестве и воеводстве, губернии и провинции, Западной коммуне и Западной области. Много раз менялись внешние границы региона, продолжают преобразовываться внутренние границы муниципальных районов и городских округов. Сегодня мы наблюдаем очередную реформу, связанную с созданием муниципальных округов в Смоленской области. В связи с этим важно доносить до смолян суть изменений с учетом особенностей региона, поскольку любые преобразования имеют под собой историческую базу», — подчеркнула Елена Иванова.

Знание.Лекторий — это просветительский проект Российского общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.

С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Российского общества «Знание».

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Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года – Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года – Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.