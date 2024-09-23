﻿Сотрудник Смоленской АЭС занесен на Доску Почета Десногорска за вклад в патриотическое воспитание молодежи





По традиции к Дню города в Десногорске обновили Доску почета. На Аллее Славы за достижения в труде, значимый вклад в решение важных для муниципалитета задач торжественно чествовали представителей различных профессий, в том числе оператора химического цеха Смоленской АЭС Олега Дормидонтова.

Олег Дормидонтов 18 лет служил в войсковой части 3678 по охране Смоленской АЭС и уже 12 лет работает на атомной станции. Заслужил авторитет и уважение за профессионализм, организаторские способности, требовательность к себе и окружающим, критический подход к решению поставленных задач. Как истинный патриот, радеющий за историческую правду и память о народе-освободителе, он почти два десятилетия активно участвует в поисковом движении Концерна «Росэнергоатом», с начала 2024 года возглавляет поисковый отряд «Обелиск».

«Занесение на Доску почета – важное для меня событие, свидетельство того, что чего-то добился в жизни, — отметил Олег Дормидонтов. – Спасибо маме, сумевшей из хулигана воспитать достойного человека, привить настоящие ценности. Потом армия помогла закалить характер, научила дисциплине, ответственности и командному духу. Эти качества и полученный опыт стали основой для успешного решения производственных задач на атомной станции. Спасибо людям, которые встретились на пути, ввели в поисковое братство и патриотический проект – слет «Отечество» для детей из городов расположения АЭС. Люблю Десногорск, куда приехал совсем юным мальчишкой в 1976 году, рад быть частью его истории».

Вместе с Олегом Дормидонтовым в летопись трудовой славы Десногорска занесены Сергей Козлов (филиал «Атомэнергоремонта»), Владимир Никитенков («Атомтранс»), Надежда Удалых («Смоленская АЭС-Сервис»), Наталья Дивакова (филиал «Электроцентромонтажа»), Лидия Штаний (МСЧ-135 ФМБА России), Ирина Соломянная (энергетический колледж), Ольга Ерофеева (центральная библиотека), Светлана Смирнова (центр культуры и молодежной политики), Евгения Тарасенко (художественная школа), Олеся Федоренкова (Служба благоустройства), Анатолий Харламенков (БПК «Латона»).

«На предприятиях, в организациях и учреждениях нашего города очень много талантливых людей. Всех, чьи портреты на Доске Почета, объединяет умение работать, энергия созидания, горячее желание сделать как можно больше и лучше на общее благо. Мы гордимся славными делами жителей, приумножающими силу и мощь Десногорска, являющимися примером для молодежи», — подчеркнула первый заместитель главы муниципалитета Злата Бриллиантова.

Есть в Десногорске и дети, которые, следуя примеру старшего поколения, постоянно движутся вперед, используют все возможности для открытий и смелых замыслов. Одни славятся успехами в учебе, глубокими знаниями наук, другие демонстрируют успехи на спортивном олимпе или активны в волонтерстве. Для поощрения таких целеустремленных подростков в 2023 году открыта своя Доска почета «От истоков к будущему». Проект, инициированный центральной библиотекой, победил в конкурсе Фонда «АТР АЭС» и был реализован при поддержке Концерна «Росэнергоатом». Целый год портреты одаренных детей видел весь город, в сентябре их сменили не менее достойные сверстники: Александр Дмитраков, Арина Иванова (школа №1), Илья Захаров, Михаил Раков, Ксения Антонова, Ульяна Лабузова, Анастасия Маркова, Артем Гребенщиков (школа №2), Анастасия Бухарова (школа №3), Александр Митрущенков, Ефим Гераскин, Елизавета Автухова (школа №4).

Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, уровня доступности медицины, развитие инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС