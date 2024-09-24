﻿ЕДГ-2024 показал высокую степень консолидации в обществе

6-8 сентября прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы, выборы высших должностных лиц в 21 регионе выборы законодательных собраний состоялись в 13 региональных представительных органах власти и выборы в городские парламенты.

По итогам Единого дня голосования 2024 года избирательная система России продемонстрировала устойчивость. Многие идеологические тренды ЕДГ-2024 задала президентская кампания. Она определила повестку и поскольку люди видят во Владимире Путине фигуру консолидирующую общество.

Наблюдатели и надежные цифровые системы исключили любую возможность фальсификации и деструктивного вмешательства. Результаты выборов соответствуют ожиданиям избирателей, что позволяет им быть уверенными в честности и прозрачности процедур. Высокая явка – это яркий маркер доверия граждан к институту выборов.

Отдельно стоит отметить, что Жители Курской области не поддались на провокации киевского режима, продемонстрировав рекордную явку. Дестабилизации в регионе не произошло, наоборот, люди сплотились.

«Единая Россия» подтвердила статус партии Президента. КПРФ по итогам ЕДГ-2024 становится партией «второго эшелона», а ЛДПР — партией «второго выбора». «Новые люди» применили в этой кампании креативный подход и заручились поддержкой бывших оппозиционных политиков.





Силина Карина Владимировна

Студентка Финансового университета, общественный деятель, волонтёр.

В рамках Единого дня голосования 2024 года в Российской Федерации прошло около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах. Замещению подлежали свыше 35 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. В голосовании потенциально приняли участие более 57,5 миллионов избирателей. На 8 сентября 2024 года назначены выборы различных уровней это: 3 кампании по дополнительным выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 21 кампания по выборам высших должностных лиц субъектов Российской Федерации; 13 кампаний по выборам законодательных органов субъектов Российской Федерации; 2 кампании по выборам глав административных центров субъектов Российской Федерации; 21 кампания по выборам депутатов представительных органов субъектов Российской Федерации.

В Единый день голосования в Смоленской области проходило несколько избирательных кампаний в Смоленске, Смоленском районе и Десногорске. В городе атомщиков прошли выборы в Десногорский городской Совет шестого созыва, где на 15 мандатов претендовал 61 кандидат. В Смоленске состоялись довыборы депутатов Смоленского городского Совета шестого созыва по избирательным округам №12 и 19. На два депутатских места было зарегистрировано 10 претендентов. Голосования по этим кампаниям состоялись 6,7 и 8 сентября.

По итогам голосования на дополнительных выборах депутатов Смоленского городского Совета по округу №12 больше всего голосов получил Сергей Осипов («Единая Россия»). По округу №19 победила Елена Потапенкова («Единая Россия»). На дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы победил Александр Капустин («Единая Россия»). В Десногорске из 15 мандатов кандидаты от «Единой России» получили большинство.

Но это не значить что отсталые политические силы в регионе отказались от борьбы, и КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия- Патриоты – за правду». Партия пенсионеров за социальную справедливость, «Зеленая альтернатива» продолжают свою деятельность и готовятся к выборам в 2026 г. в Государственную дума Российской Федерации. Но пока хочется напомнить, что избирательные компании в Смоленской области не окончились 13 октября 2024 г. пройдут выборы в местные Советы и Думы. В Смоленской области в рамках муниципальной реформы муниципальные районы преобразованы в муниципальные округа путем объединения находящихся в них сельских поселений. В результате появилось 25 муниципальных округов, а городские округа Смоленск и Десногорск сохранили свой статус.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

В особенностях проведения единого дня голосования – 2024 мне довелось убедиться лично, поработав наблюдателем на одном из избирательных участков на дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы. Из положительных моментов стоит отметить неплохое знание избирательных процедур членами избирательной комиссии, хорошую организацию выборов, чёткое следование усложнённым избирательным процедурам в условиях двухдневного голосования. В условиях надлежащего контроля за выборами (присутствие трёх наблюдателей и наличие членов УИК из разных политических сил) аномалий в результатах ожидать не приходилось, кандидат от «Единой России» победил с большим отрывом, но кандидаты от парламентской оппозиции показали достойный результат для избирательного участка в сельской местности (17,2% от КПРФ и 14% от ЛДПР). В качестве предложения для усовершенствования избирательного механизма можно назвать дополнительную сверку списков избирателей с данными МВД накануне голосования, поскольку в связи с переездом избирателей после составления списков, но до дня выборов возникает необходимость формирования дополнительного списка избирателей непосредственно после прихода избирателей на участок и отсутствия их в списке по тем или иным причинам (при наличии регистрации на территории, относящейся к УИКу). Следует также отметить, что даже двухдневное голосование является дополнительной нагрузкой для наблюдателей и членов УИК, а явка при этом всё равно остаётся умеренной (порядка 32% на УИКе). Да и подсчёт субботних бюллетеней лишь непосредственно вечером в субботу мог бы снять вопросы относительно надёжности хранения сейф-пакетов в ночное время. В отсутствие ДЭГа избирательная процедура в целом была достаточно прозрачной, а вот проведение электронного голосования вызвало бы лишь дополнительные вопросы относительно того, что должны делать избиратели, которых не оказалось в списке (а эти случаи, как мы видим, имеют место). Да и в целом наилучший контроль достоверности волеизъявления и защиты тайны голосования обеспечивает лишь классическое однодневное голосование без ДЭГа с присутствием достаточного числа наблюдателей на участке и ограниченным надомным голосованием. На моём участке надомное голосование не было массовым и соответствовало разумным представлениям о количестве избирателей, испытывающих в этом необходимость. Однако на некоторых УИКах надомное голосование было чрезмерным; в Москве бумажные бюллетени использовались в значительной степени для надомного голосования с более резким, чем обычно уклоном в сторону голосования за кандидатов первого эшелона. Следует также отметить, что нарезка территорий для избирательных участков, особенно в сельской местности, должна наилучшим образом отвечать принципу территориальной доступности участков для избирателей, особенно из близлежащих деревень с точки зрения возможности реализации ими своего избирательного права; в противном случае жители ряда населённых пунктов могут испытывать трудности с тем, как добраться до участка, а слишком большое применение надомного голосования было бы неоправданным с точки зрения критериев возможности надомного голосования, установленных законодателем.

В целом лидерство «Единой России» на выборах с большим отрывом является вполне очевидным и закономерным в условиях противостояния с Западом и проведения СВО. Стоит отметить, что другие парламентские партии сохраняют свои позиции. Ещё на встрече Президента с кандидатами в президенты в марте 2024 года Владимир Путин отметил следующее: « Мы в то же самое время понимаем, и считаю, что электоральная база каждой партии, на самом деле, не изменилась. Есть своеобразие текущего момента, и это отражается, отразилось на выборах Президента как главы государства и Верховного Главнокомандующего. Но электоральная база примерно как была, на мой взгляд, так и сохраняется». И итоги ДЭГ-2024 подтвердили этот тезис.

Высокая поддержка президента транслировалась в высокий результат действующих губернаторов и врио, все они одержали победу с большим отрывом. Результат в Санкт-Петербурге был ниже остальных, однако в этом городе оппозиционные настроения традиционно более сильно выражены. В Забайкальком крае самовыдвиженец Александр Осипов показал один из лучших результатов, что демонстрирует возможности наращивания поддержки кандидата в случае его выдвижения как самовыдвиженца, а не как партийного кандидата (что наблюдалось, кстати, и на президентских выборах). «Единая Россия» предсказуемо получила большинство во всех заксобраниях. Можно называть КПРФ партией «второго эшелона», но ДЭГ показал, что она уверенно сохраняет второе место по итогам выборов в заксобрания и числу избранных депутатов, являясь ведущей партией парламентской оппозиции. В партии подобрана сильная кадровая команда, её представители готовы уверенно работать на высоких должностях, что демонстрируют и губернаторы от КПРФ (Клычков, Коновалов, Русских). Партия занимает патриотическую позицию, но критика социально-экономического курса находит справедливый отклик у избирателей в условиях социального расслоения, роста цен и дороговизны кредитов для реального сектора экономики. ЛДПР является партией «второго выбора» для тех избирателей, кто в целом лоялен сложившейся системе, но не готов поддерживать кандидатов от власти и ищет альтернативу. «Справедливая Россия» снизила поддержку в ряде регионов, однако сильные региональные кандидаты способны показывать хороший результат – например, на довыборах депутата Госдумы в Хакасии кандидат от «Справедливой России» сумел собрать 30% голосов, продемонстрировав потенциал партии и левоцентристскогого электората в целом. «Новые люди» пока являются нишевой технократической партией правого толка, но в крупных городах они могут консолидировать студенчество, креативный класс и предпринимателей и добиваться значительного результата. Ряд непарламентских партий (Партия пенсионеров, «Зелёные», «Гражданская платформа») на этих выборах с трудом, но преодолели 5% барьер, что даёт партиям лицензию для участия в выборах в Госдуму в 2026 году без сбора подписей – это говорит о том, что думская кампания, видимо, не ограничится участием парламентских партий, а привлечёт по аналогии с выборами-2021 достаточное число игроков из малых непарламентских партий.

В целом единый день голосования-2024 стал отправной точкой к постепенной подготовке к выборам в Государственную Думу в 2026 году. В следующем году могут начаться преобразования в партийной системе, что является обычным делом перед началом избирательного цикла. А единый день голосования 2025 года станет генеральной репетицией перед парламентскими выборами. В Смоленской области в связи с муниципальной реформой, упразднением сельских поселений и созданием муниципальных округов в октябре 2024 года пройдут выборы во все окружные советы депутатов (кроме городов областного значения Смоленска и Десногорска) – на них будут использованы многомандатные округа, что должно дать возможность выдвинутым кандидатам от парламентской оппозиции получить представительство и избежать формирования однопартийных советов, что не отвечало бы конституционному принципу многопартийной плюралистичной избирательной системы (а продвижение кандидатов в муниципальные советы депутатов для партий важно и с точки зрения преодоления муниципального фильтра на следующих губернаторских выборах). Однако и на этих выборах «Единая Россия» будет претендовать на квалифицированное большинство в муниципальных советах с учётом продвижения патриотической и социальной повестки, привлечения в свои ряды известных на местном уровне кандидатов, сложности привлечения ресурсов для массовой агитации на селе и в малых городах другими парламентскими партиями. На муниципальном уровне с кандидатами от «Единой России» будут реально конкурировать в первую очередь кандидаты от КПРФ и ЛДПР — именно эти партии представлены в Смоленской областной Думе и имеют ресурсы для выдвижения своих кандидатов в муниципальные органы власти, а также для агитации контроля за ходом выборов. Точечную конкуренцию составят кандидаты от «Справедливой России» и Партии пенсионеров (эти партии представлены, например, в Смоленском городском совете). В целом на этих выборах в малых городах и на селе, скорее всего, в любом случае будет доминировать социально ориентированная левая повестка, а также актуальным будет запрос на благоустройство территорий и создание условий для развития локальной экономики.