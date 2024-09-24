﻿Смоленская АЭС: более сотни жителей Десногорска стали участниками Дня донора, сдав порядка 55 литров крови в рамках Всероссийской акции





Предприятия Росатома принимают активное участие в поддержке и развитии волонтерского движения в регионах присутствия.

День донора в Десногорске организовали МСЧ-135 ФМБА России и Смоленский центр крови в рамках Всероссийской акции «Семейный код донора». В нём приняли участие 113 человек – сотрудники Смоленской АЭС, подрядных организаций и других учреждений города, сдав около 55 литров крови.

«Акция «Семейный код донора» приурочена к Году семьи в России. Интеграцию тематического года в донорство инициировал Национальный фонд развития здравоохранения, и ее поддержало Федеральное медико-биологическое агентство, понимая, что такой подход позволит вовлечь большее число новых участников, расширить форматы пропаганды донорства, увеличить объем донорской крови и улучшить ее качество, – подчеркнул врач кабинета трансфузиологии МСЧ-135 Анатолий Снеговой. – В Десногорске уже 100 семейных пар: муж и жена, мать и дочь, которые регулярно вместе совершают донации».

Так, на счету электромонтажника компании «ДЭМ-Монтаж» Сергея Михеева уже 150 донаций. «Каждый человек должен делать что-то хорошее в жизни, я 35 лет назад выбрал путь донорства, два года назад и сын присоединился», — рассказал он.

Вместе в акции участвовали Владимир и Зоя Гнедковы – инженеры отдела информационно-коммуникационных технологий Смоленской АЭС. «Это важное дело для всех без исключения, — считает Зоя. – Мы должны помогать друг другу в разных тяжелых ситуациях, сдаем кровь в Десногорске и Смоленске. Был опыт сдачи в федеральном центре Москвы».

В поддержку развития донорства летом МСЧ-135 и Смоленская АЭС запустили акцию для тех, кто пока не стал донором, но имеет желание. Специально созданную регистрационную форму на онлайн-платформе за два месяца заполнили 30 десногорцев.

Среди них супруги Ирина и Дмитрий Науменковы, которых вовлекла в социально значимую акцию дочь – сотрудник центра промышленной медицины Ксения Кожемякина.

«Значимый шаг мы с мужем и дочерью сделали, чтобы принести пользу тем, кто нуждается в переливании, — отметила инженер отдела охраны окружающей среды САЭС Ирина Науменкова. – Донорство можно считать одним из видов благотворительности, потому что, жертвуя свою кровь, за одну донацию мы помогаем сразу трем человекам, а если сдавать кровь регулярно (4 раза в год), то можно спасти жизни 12 россиянам. Буду рада, если наш поступок вдохновит других, и вместе мы станем развивать культуру донорства и ответственности перед обществом».

Число доноров растет в том числе и за счет создания более комфортных условий для процедуры донации: организована запись на конкретное время, тем самым исключены очереди, а также в кабинете трансфузиологии установлены удобные кресла, анатомическая форма которых позволяет снимать физические и психоэмоциональные нагрузки пациента.

«Актуальность донорства крови и ее компонентов всегда остается активной, — отметила специалист по социальной работе Смоленского центра крови Тереза Дейкина. – В Десногорск мы приезжаем каждые два месяца. На базе МСЧ-135 сформировался постоянный кадровый донорский контингент. Радует, что люди вовлекают своих родных, близких, друзей. В этот раз много первичных молодых доноров, продолжает развиваться корпоративное донорство на Смоленской АЭС, ее сотрудники всегда дружным командой приходят сюда и приезжают к нам в Смоленск».

Напомним, что с 2008 года в Росатоме реализуется проект «Пульсация», в рамках которого несколько раз в год проводятся донорские акции. Проект направлен на популяризацию донорства крови и её компонентов среди работников предприятий атомной отрасли.

Справка:

В 2024 году отмечается рост активности волонтеров и общественных объединений, которые оказывают значимую поддержку в реализации на федеральном и региональном уровнях гуманитарных акций, проектов в социальной и медицинской сферах, помощи беженцам, способствуя тем самым росту социальной стабильности в обществе, улучшению качества жизни граждан. «Росатом» поддерживает добровольческие инициативы, в том числе донорские.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС