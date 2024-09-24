﻿Смоленская область впервые за 5 лет вошла в число регионов с высоким качеством управления финансами





Лидеров в этом направлении по итогам прошлого года определил Минфин России.



При оценке ведомство учитывало качество планирования бюджета, его исполнения, эффективность управления долгом, государственной собственностью, финансового взаимодействия с муниципалитетами, показатели выполнения нацпроектов и достижения национальных целей развития РФ. Об этом в своём Telegram-канале рассказал Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

«Эффективное управление областными финансами – одна из основ улучшения жизни в регионе. Взвешенный подход к этим вопросам позволяет активнее строить и ремонтировать дороги, социальные объекты, обновлять коммунальную инфраструктуру, реализовывать проекты развития, а также выполнять обязательства Правительства области перед её жителями», — написал глава региона Василий Анохин.

Силина Карина Владимировна

Студентка Финансового университета, общественный деятель, волонтёр.

В марте 2023 г. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин своим указом назначил губернатора Смоленской области – Василия Николаевича Анохина. Новым лозунгом нового руководителя стал «Работа на новых скоростях», губернатор привлек к региону беспрецедентное внимание и поддержку со стороны федерального центра.

Уже через месяц с момента подписания указа Президента 20 апреля 2023 г. в областной центр приехал председатель Правительства Российской Федерации. Премьер-министр посетил больницу Красный крест в Смоленске, результатом стало выделение дополнительное финансирование, позволившее отремонтировать три корпуса медучреждения. В строительство и реконструкцию объектов здравоохранения региона был вложен беспрецедентный объем федеральных средств, это позволило открыть Центр медицинской реабилитации для раненых участников СВО. Была достроена, оснащена и заработала новая поликлиника на Королевке. 26 августа в Смоленск приехал заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин, результатом его визита стало известие о том, что регион получит федеральную поддержку на строительство одной или двух школ в «молодых» микрорайонах Смоленска.

За 2023 год и первую половину 2024 года Смоленскую область также посетили заместитель председателя Правительства Денис Валентинович Мантуров, глава «Сбера» Герман Греф, руководители федеральных министерств и ведомств. Это придало региону новый импульс в работе по ряду направлений. Всего из федерального бюджета Смоленской области было выделено 4 млрд рублей на здравоохранение, ЖКХ, дорожное строительство. Будем надеяться, что данные средства позволят улучшить жизнь и быт горожан, позволят создать новые рабочие места и поспособствуют притоку населения в регион.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

С приходом к власти в регионе выпускника смоленского филиала Финансового университета при правительстве российской федерации Василия Николаевича Анохина произошли значительные изменения в кадровой политике региона! Это в который раз доказывает, что грамотные квалифицированные специалисты, подготовленные и прошедшие хорошую школу, всегда востребованы и стремятся реализовать задуманное! Хочется пожелать губернатору смоленской области сил и терпения и достижения процветания нашего края!