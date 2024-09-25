Ты же выжил, солдат!

Почтить память защитников малой родины собрались горожане сегодня, 25 сентября, в День освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков в сквере возле Вечного огня.

Наш район внес немалый вклад в общую Победу. Сафоновцы не только боролись за освобождение Смоленщины, но и с самых первых дней Великой Отечественной войны участвовали в решающих сражениях.

За мужество и героизм многие награждены орденами и медалями, а десять уроженцев района удостоены звания Героя Советского Союза – их имена увековечены в галерее аллеи Памяти, возле которой традиционно проходят торжественные мероприятия.

Суровые годы выпали на тех сафоновцев, кто перенес годы фашистской оккупации, были угнаны в концлагеря, а затем из руин и пепла восстанавливали и строили жилье, возводили промышленные предприятия, трудились в сельском хозяйстве.

Сегодня нельзя забывать тех, кому снова приходится отстаивать независимость нашей Родины в зоне проведения специальной военной операции. Это достойные сыны своего Отечества.

– Мы никогда не допустим, чтобы кто-то позволил себе переписать историю нашего народа-победителя, – произнес на митинге Глава муниципального образования «Сафоновский район» Александр Царев. – Весь мир знает советского солдата как освободителя, а не агрессора. Память о Великой Отечественной войне будет вечно храниться в наших сердцах.

По окончании митинга коллективы учреждений, предприятий, образовательных организаций возложили цветы и венки к Вечному огню в память о подвиге предков. Затем в Центральном дворце культуры состоялся концерт «О малой родине с любовью».