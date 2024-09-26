Глава МО «Сафоновский район» Александр Царев провел очередной прием граждан по личным вопросам



На нем присутствовали заместители Главы и представителями управляющих компаний, которые давали необходимые пояснения и комментарии по проблемам, поднятыми заявителями.

Жители деревни Забелино обратились с просьбой отремонтировать дорогу до населенного пункта. Глава дал поручения своим заместителям пригласить для обсуждения вопроса ремонта представителя Сафоновской дистанции пути (ПЧ-44), сотрудники которой активно используют данный участок дороги, а также выявить собственника земельного участка, провести работу по межеванию дороги в 2025 году для дальнейшего оформления её в муниципальную собственность и ремонта.

С вопросом о сроках проведения капитального ремонта МКД пришли представители дома 1Б по ул. Ковалева. Совместно с первым заместителем А.И. Жбановым Глава дал разъяснения о том, что проектно-сметная документация на капитальный ремонт крыши и фасада МКД разрабатывается Фондом капитального ремонта. По обращению Администрации района удалось перенести сроки проведения капремонта на более ранний. Решено направить в Министерство ЖКХ, энергетики и тарифной политики Смоленской области ходатайство о выполнении ремонта крыши дома в 2024 году.

Гражданин М. озвучил проблему течи канализации в подвале дома 12 по улице Кирова. На 2025 год назначен капитальный ремонт данного дома, в который входит замена инженерных сетей.

Второй вопрос гражданина М. о проведении ремонта дороги по ул. Дзержинского. Обустройство данного участка дороги запланировано на 2026 год. Решено направить письмо в Министерство транспорта Смоленской области о переносе сроков ремонта дороги на 2024 год.

Уважаемые сафоновцы! Напоминаем, что прием граждан проводится на регулярной основе в 1-ую и 3-ю среду месяца. Записаться на прием можно по телефону: 8(48142) 4-27-21; 4-11-44.

Источник: https://vk.com/id651185641?w=wall651185641_2141