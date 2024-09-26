Сотрудники Росгвардии приняли участие в церемонии вручения паспортов﻿









В День освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков заместитель начальника территориального управления Росгвардии полковник полиции Алексей Осипов вручил первые паспорта школьникам. Мероприятие прошло на базе Смоленского государственного университета в рамках Всероссийского проекта «Мы – граждане России».

В церемонии приняли участие офицеры территориального управления Росгвардии, представители силовых структур, активисты «Движения Первых» и приглашенные гости.

«В вашей жизни произошло важное событие — вы получили главный документ гражданина. Желаю вам быть достойными гражданами своей страны, хорошо учиться и достигать больших высот», — отметил полковник полиции Алексей Осипов.

В беседе с молодежью офицер рассказал о службе, подразделениях и вузах ведомства. Мероприятие завершилась совместным фото.

Более 40 ребят из региональных школ получили главный документ гражданина Российской Федерации.