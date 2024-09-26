﻿Более 500 человек присоединились к отраслевой акции «Забег атомных городов», организованной при поддержке Смоленской АЭС





Росатом уделяет значительное внимание популяризации спорта среди населения страны

В Десногорске состоялась традиционная отраслевая акция «Забег атомных городов», собравшая более 500 энтузиастов: спортсменов и болельщиков, тренеров и волонтеров. Это яркое событие, организованное профсоюзом Смоленской АЭС при поддержке администрации муниципалитета, стало настоящим праздником для любителей здорового образа жизни.

Глава Десногорска Анатолий Терлецкий отметил важность участия людей разных возрастов: «Шестой раз у нас, как и во всех городах атомной отрасли, прошел замечательный легкоатлетический праздник. Очень рад был видеть в рядах активистов спортсменов серебряного возраста, которые показывают отличный пример молодежи. Много и детей, а это значит, что связь поколений крепчает, все больше жителей разделяют философию здорового образа жизни».

Перед стартом участники возложили цветы к Вечному огню в память о героях-защитниках Отечества, после чего прошел атомный флешмоб — бодрящая разминка от тренеров спортивного сектора профсоюза Смоленской АЭС. Затем километровую дистанцию скандинавской ходьбой преодолели ветераны, а за ними на массовый забег вышли все желающие, их оказалось рекордное число – 424!

«Желание участвовать в этой акции подкрепляется несколькими причинами. Я хочу поддержать Ростом, быть примером для своих детей и с пользой провести время», — отметила специалист смоленского филиала АО «Атомэнергоремонт» Ирина Гребенщикова.

Спортивные старты провели в 10 этапов – по возрастам, отдельно для женщин и мужчин, мальчиков и девочек. Дети бежали 1000 метров, взрослые – 2024 м. Завершился фестиваль семейной эстафетой.

«Очень здорово, что в Росатоме растет и множится это великолепное движение. Эмоции переполняют, потому что я сторонник здорового образа жизни, люблю бег. Десногорск единой командой с энтузиазмом бежал – это круто!» – считает главный судья соревнований Александра Мелешкина.

Пока одни покоряли маршруты, другие могли участвовать в развлекательной программе и конкурсах. Все бегуны получили памятные сувениры, а победители и призеры награждены грамотами и медалями.

Добавим, что впервые акция состоялась в 2019 году по инициативе госкорпорации «Росатом» и АНО «Атом-спорт». Сейчас это самое масштабное в отрасли спортивное событие по легкой атлетике объединяет десятки тысяч жителей атомных территорий по всей стране.

Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют все больше внимания поддержке различных соревнований, а также мероприятий, направленных на популяризацию спорта среди молодежи и развитие доступной спортивной инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС