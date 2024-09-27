Рядом и чуть-чуть впереди





Скольких детей она научила не плакать по пустякам, правильно держать ложку, ставить цель и стремиться к ней? Педагог дошкольного образования Анна Васильевна Бакутова уже более 40 лет каждый день проживает детство и впитывает в себя энергию добра и чистоты. Помнит своих воспитанников спустя годы, особенно первых: их улыбки и слезы, капризы, характер, грусть по родителям, успехи… А профессию свою считает не работой, а вдохновением.

В средней группе детского сада № 22 «Журавлик» идет занятие. Малыши увлеченно создают очередной шедевр, кто во что горазд: украшают кленовый листик разноцветным пластилином. То и дело спешат поделиться промежуточным результатом с педагогом: их пытливые глазки ждут от Анны Васильевны одобрения и похвалы, и та не жалеет для крох ни того, ни другого. Миллион вопросов ежедневно, вдохновение от общения с детьми… Неудивительно, что и перейдя определенный возрастной рубеж, педагог не представляет свою жизнь без этой дорогой сердцу детсадовской кутерьмы.

Анна Васильевна в профессии оказалась неслучайно. Мечтала об этом с детства, потому и образование получила соответствующее. Родом с Кольского полуострова, в Сафоново приехала на малую родину мужа уже с дипломом и первым ребенком – дочкой (потом на свет появились еще двое). Кстати, в своем родном городке на Севере проживала на улице Сафонова, названной в честь летчика, дважды Героя Советского Союза. Есть и другие неслучайные совпадения: ее родной город – ровесник нашему. Знать, сама судьба привела женщину на Смоленщину.

– Поначалу жили мы в частном секторе у родителей мужа. Детский сад «Журавлик» тогда, в 1980 году, только строился, шел набор кадров. Помню, как всем коллективом участвовали в ремонте и обустройстве, помогали побыстрее подготовить группы к приему ребятишек. Наша заведующая Лия Ивановна Федотова была для нас мудрым наставником, первым помощником и советчиком. Меня называла «моя северяночка», ведь сама была родом из Архангельска. Очень многому мы, молодые и неопытные педагоги, научились у методиста Дины Ивановны Новиковой, имевшей обширную практику, большой опыт. Коллектив в саду всегда был хорошим – тогда и сейчас мы как единая семья.

За долгие годы работы в «Журавлике» Анне Васильевне довелось потрудиться рука об руку со многими замечательными педагогами. Первой напарницей была Надежда Викторовна Хабарова, потом в разные годы на посту ее сменяли Светлана Валерьевна Зыбина (сейчас заведующая детским садом), Татьяна Павловна Румянцева, Елена Викторовна Усова, Марина Васильевна …, Елена Викторовна Яненкова, Наталья Сергеевна Тихонова, Валентина Викторовна Бабурченкова и многие другие. Все они – единомышленники, люди, близкие по духу, с которыми легко и работать, и отдыхать. «Я всегда летела на работу. И сейчас иду на нее с удовольствием», – признается наша героиня.

Был в жизни Анны Васильевны период, когда она уходила из любимого детского садика. Она ведь имеет две квалификации: воспитатель и инженер-механик. На заводе долго не смогла, тянуло к детям. Пять лет возглавляла коллектив детского сада № 23, а потом вернулась в «Журавлик». Техническое образование пригодилось и здесь: воспитатель уже несколько лет ведет методическую площадку по начальной технической подготовке. Ею разработана система занятий по ранней профориентации дошкольников средствами опытно-экспериментальной и конструктивно-модельной деятельности. Формирование представлений детей о мире труда и инженерно-технических профессий – это необходимый процесс, актуальный в современном мире. Воспитатель считает, что очень важно на ранних этапах выявить технические наклонности ребенка и развивать их, воспитывать устойчивый интерес к техническому творчеству.

– Если маленький человечек умеет логически мыслить, рассуждать, то сможет и найти правильное решение в любой ситуации, – уверена Анна Васильевна. – А еще очень важно, чтобы у каждого ребенка была мечта.

Под ее руководством в детском саду был создан и реализован педагогический проект «Моя будущая профессия». А в рамках работы федеральной инновационной площадки по апробации программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» педагог создала программу для детей старшего дошкольного возраста по дополнительному образованию «Крутая механика. Основы механики для дошкольников». Программа имеет сертификат общественно-профессиональной экспертизы Смоленского областного института развития образования и опубликована в сборнике «Лучшие управленческие и педагогические практики в системе дошкольного образования Смоленской области».

Анна Васильевна – победитель международного конкурса для педагогов и детей «Гордость России», победитель районного конкурса педагогических идей «Инновации в образовании в номинации «Опыт инновационной работы». За высокие результаты в работе награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, Благодарственным письмом Департамента Смоленской области по образованию и науке, неоднократно отмечена грамотами комитета по образованию районной администрации. Опыт работы Анны Васильевны очень востребован. Она им охотно делится с коллегами на семинарах-практикумах, заседаниях методических объединений, образовательных порталах в интернете.

Жизнь идет вперед, и под нее нужно успевать подстраиваться. Профессиональная деятельность заслуженного педагога ничуть не отстает от современных стандартов, но неизменными остаются любовь, терпение, доброта по отношению к милым дошколятам. Педагог всегда рядом с ними, но чуть впереди. А они рады быть с ней, играть и развиваться, следовать ее фантазиям и бесконечно доверять. А с каким интересом Анна Васильевна узнает новости о своих бывших воспитанниках! Кем они стали, как выглядят во взрослой жизни, как сложилась их судьба? Частенько педагог встречается на улице с теми, кому в раннем детстве доводилось утирать слезки, и радуется их сегодняшним успехам. Все они в ее сердце остаются навсегда.