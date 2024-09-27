﻿Росгвардейцы провели занятие для смоленской молодежи

Сотрудники спецподразделений Управления Росгвардии по Смоленской области — участники СВО провели урок мужества для школьников. Патриотическую встречу организовало региональное отделение Российского общества «Знание».

В беседе росгвардейцы рассказали юным смолянам об истории и традициях спецназа Росгвардии. Особое внимание офицеры уделили специальной военной операции и героическим поступкам, которые совершили военнослужащие и сотрудники ведомства.

«Встречи с молодежью в таком формате более доверительная. Так ребята могут поделиться, какие темы их волнуют, к чему они стремятся и о чем мечтают», — отметил офицер ОМОН «Кривич» территориального управления Александр К.

Ребята увидели амуницию бойцов и даже ощутили её немалый вес. Из первых уст узнали о службе и вузах Росгвардии.

По завершению мероприятия участники круглого стола поблагодарили росгвардейцев за интересную и познавательную встречу.

Справочно:

Знание.Герои — это просветительский проект Российского общества «Знание», который был запущен с целью воспитания у подрастающих поколений чувства гордости за страну ее великое прошлое и героическое настоящее.

Лекторами проекта выступают Герои России, участники СВО, государственные деятели, лидеры мнений встречаются с российской молодежи. Участники вместе обсуждают темы подвигов соотечественников, исторической правды и борьбы с фальсификацией, событий Великой Отечественной войны, роли регионов в истории России.