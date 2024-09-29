С инспекцией новостройки

Глава МО «Сафоновский район» Александр Царев провел выездное совещание на строительной площадке возводимого дома по улице Первомайская, в котором муниципалитетом приобретены квартиры для переселения граждан из аварийного жилья, а также для молодых специалистов соцсферы в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий. Срок сдачи дома — 4 квартал текущего года.

– Постоянно держу связь с застройщиком и ресурсоснабжающими организациями для решения возникающих вопросов с подключением дома, – написал александр анатольевич на своей странице в соцсети «ВК».