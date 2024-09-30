Василий Анохин утвердил новую меру улучшения жилищных условий смолян

До 1 млн руб. могут получить смоляне в качестве компенсации за оплату первоначального взноса по ипотеке.

Мерой поддержки могут воспользоваться сотрудники бюджетных учреждений в области – учителя и преподаватели, врачи, фельдшеры, медицинские сестры, спортивные тренеры и инструкторы, концертмейстеры – которые впервые трудоустроились в 2023-2024 гг. и планируют проработать в организации как минимум 6 лет.

– Приобретенное по ипотеке жилье должно находиться за пределами Смоленска – на территории других муниципалитетов в области. Размер выплаты не может превышать 20% от общей стоимости квартиры или дома, которая не должна быть больше 5 млн руб., – пояснил Губернатор Василий Анохин и добавил: – Расширение возможностей смолян для улучшения жилищных условий, стимулирование строительства нового и комфортного жилья в районах – это одно из важнейших направлений работы Правительства области.