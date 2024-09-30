Мы трактористы – парни с головой

В Смоленской области определили победителей и призеров конкурса «Лучший пахарь». Сафоновский район представляли Владимир Виноградов из ООО «Соржин Милк» (с. Васильевское) и Александр Шалыгин из крестьянско-фермерского хозяйства Ирины Строгоновой (д. Николо-Погорелое).

На полях птицефабрики «Сметанино» более полусотни участников соревновались в трех номинациях: «Молодые специалисты», «Специалисты» и «Учебные заведения». Конкурсные испытания включали не только вспашку, но и фигурное вождение тракторов, а также проверку теоретических знаний.

36-летний Александр Шалыгин за штурвалом трактора со школьной скамьи. Совмещая работу с учебой, получил профессию механика. Многолетний опыт позволил пахарю легко преодолеть все испытная. Он без ошибок выполнил все 20 тестовых заданий, заработал 50 баллов из 50 в фигурном вождении. При обработке почвы жюри оценивало глубину вспашки, ее равномерность, а также прямолинейность движения. Вместо положенных 10 минут Александр справился с заданием всего за 4! Однако молодому специалисту не хватило всего трех баллов до заветных 70. В итоге – третье место.

– Мы ехали за победой, поэтому не собираемся останавливаться на достигнутом, – обещает руководитель предприятия Ирина Строгонова. – Непременно будем участвовать в конкурсе в следующем году и обязательно победим!

Второй сафоновец тоже не новичок в сельском хозяйстве. Говорит, подкачала теория: не ожидал, что предстоит отвечать на вопросы, касающиеся технологии обработки сахарного тростника. Однако Владимир не унывает и готов взять реванш в следующий раз.

Организаторы подарили гостям и участникам настоящий праздник, который прошел на фоне прекрасной погоды. Можно было осмотреть образцы сельскохозяйственной техники, отведать каши из полевой кухни, блинов и пирогов с чаем. Все участники конкурса получили денежные премии и, конечно, заряд хорошего настроения.