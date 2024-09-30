Проверка системы оповещения

2 октября с 10:20 до 10:45 в Сафоновском районе включат электрические сирены — подаётся сигнал гражданской обороны «Внимание всем!».

Также в 10:43 информацию до населения доведут через телевизоры — на общероссийских телеканалах «Россия-1» и «Россия–культура», на канале кабельного телевидения ООО «ТРС «Сафоново».

Проверка носит плановый характер и не требует действий населения по сигналам гражданской обороны.

По информации МКУ «Управление по делам

ГО и ЧС г. Сафоново» Смоленской области