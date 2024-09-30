﻿Василий Анохин: «Сейчас можно уверенно сказать, что союзная интеграция выходит на новый уровень»

Усиление сотрудничества Смоленской области с белорусскими регионами и бизнесом должно стать одним из локомотивов дальнейшей интеграции двух государств. Губернатор Василий Анохин представил результаты и планы работы в этом направлении на заседании Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в Могилёве.

Заседание провели председатели нижних палат парламентов Вячеслав Володин и Игорь Сергеенко. В мероприятии также приняли участие Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, министры здравоохранения Михаил Мурашко и Александр Ходжаев, представители органов власти обеих стран.

Сотрудничество с Республикой Беларусь активно расширяется по всем направлениям: в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, культуре, науке и образовании, туризме, жилищном и дорожном строительстве.

«По товарообороту с сопредельным братским государством мы входим в топ-5 среди регионов России, и за 3 года он увеличился на 32%, составив в 2023 году $3,17 млрд. За первое полугодие 2024 года экспорт смоленских товаров в Белоруссию вырос на 2% и составил почти $270 млн. На территории нашей области зарегистрировано более 4,5 тыс. совместных предприятий», – сообщил Василий Анохин.

По его словам, наибольший прорыв за последнее время достигнут в льноводстве. Благодаря сотрудничеству из Смоленской области за 8 месяцев экспортировано семян льна на сумму $800 тыс., что в 26 раз больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Для дальнейшего развития взаимодействия в этом направлении прорабатываем создание селекционно-семеноводческого центра, – отметил Василий Анохин. – В ближайшее время совместными усилиями нам предстоит реализовать ряд важных проектов».

Так, среди важных проектов – оптимизация пункта транспортного контроля «Красная Горка», создание в Смоленске туристско-информационного центра Союзного государства «Союзный Дом», организация трансграничных туристских маршрутов.

Кроме того, идёт активная работа с белорусскими компаниями по вопросам размещения новых производств на территории Смоленской области. Ещё одним важным шагом в усилении сотрудничества с регионами Беларуси станет открытие смоленского представительства в Минске.

«Сейчас можно уверенно сказать, что союзная интеграция выходит на новый уровень, – подчеркнул Василий Анохин. – Наша большая стратегическая задача в этом процессе – быть одним из ключевых локомотивов в межрегиональном взаимодействии России и Беларуси».

Силина Карина Владимировна

Студентка Финансового университета, общественный деятель, волонтёр.

У земли Смоленской и республики Беларусь тесные и давние связи, два братских народа долгое время жили вместе – нас объединяла религия, культура, общие достижения и общая история. Одно время Смоленск с 1 по 5 января 1919 года был первой столицей только что образованной Белорусской Советской Социалистической Республики, и лишь на пятый день после её образования столицей стал Минск.

В начале сентября текущего года в Смоленске проходят различные мероприятия, направленные на сближение двух братских народов:

Фестиваль творчества детей и молодёжи Союзного государства, вокальные и хореографические выступления, музыкальный квиз и пешая экскурсия по городу Смоленску объединили и сплотили молодых людей из братских стран. Смоленская область не случайно была выбрана в качестве площадки для проведения фестиваля. По словам сенатора Российской федерации Руслана Смашнёва, «город находится в самом центре Союзного государства и часто является флагманом российско-белорусских проектов. Кроме того, через неделю Смоленск отпразднует свое 1161-летие, что делает город ровесником российской государственности. Фестиваль является важным событием, способствующим развитию культурных связей между двумя странами и продвижению талантливых детей и молодежи Союзного государства».

27 сентября 2024 г. состоится международная научно-практическая конференция «Историко-культурные связи славянских народов: от союза племён до союза государств». Основная цель этой конференции — создание рабочей площадки для обмена результатами научных исследований в области сохранения и развития историко-культурных связей славянских народов. В своих докладах участники конференции пытаются рассмотреть историю добрососедских связей российско-белорусского приграничья с весьма необычных точек зрения. Например, отталкиваясь от общих бытовых верований или совместной природоохранной деятельности. Необходимо отметить, что научно-практическая конференция «Историко-культурные связи славянских народов: от союза племён до союза государств» — часть большого проекта «Земля кривичей – территория единства народов России и Беларуси на основе общей истории и культуры», который разработан Смоленским отделением Российского фонда мира и поддержан Фондом президентских грантов.

Ежегодно тысячи туристов из соседней Белоруссии приезжают к нам, как и смоляне стремятся осмотреть достопримечательности, лечится в санаториях и посещать магазины для покупок вкусных и качественных товаров соседней республике. Стоит укреплять и расширять подобные связи, сберегая совместную историю и культуру, традиции и нравы двух братских народов, уже почти тысячу лет живущих бок о бок!!!

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».

Укрепление сотрудничества между Смоленской областью и белорусскими регионами действительно открывает новые горизонты для интеграции двух государств. Прозвучавшие на заседании Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России инициативы губернатора Василия Анохина подчеркивают важность комплексного подхода к развитию совместных проектов в различных сферах.

В частности, впечатляющие результаты в товарообороте и рост экспорта смоленских товаров в Беларусь свидетельствуют о высокой эффективности текущих стратегий. Особенно радует динамика в льноводстве, где экспорт семян льна достиг рекордных показателей. Это не только подтверждает потенциал нашей области, но и открывает возможности для дальнейших инноваций, таких как создание селекционно-семеноводческого центра.

Инициативы по оптимизации транспортной инфраструктуры и развитию туристических маршрутов также имеют большое значение. Они не только укрепляют экономические связи, но и способствуют культурному обмену, что является важным аспектом интеграции.

Открытие смоленского представительства в Минске станет важным шагом в развитии межрегионального взаимодействия и позволит более эффективно решать вопросы, касающиеся бизнеса и инвестиций. Уверена, что совместными усилиями мы сможем достичь новых высот в нашем сотрудничестве и внести значительный вклад в союзную интеграцию.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

Смоленская область – ближайший партнёр Беларуси во всех отношениях. Ни один другой регион России не расположен так близко к границе страны, как Смоленск. Экономические связи тесные и добрососедские. Этот регион входит в тройку крупнейших торговых партнёров Беларуси среди субъектов Российской Федерации. Несмотря на налаженные связи и торговые пути, у сторон всё ещё есть потенциал для дальнейшего сотрудничества. Возможности для взаимодействия далеко не исчерпаны.

Тесное сотрудничество между странами в рамках Союзного государства играет важную роль в укреплении отношений. Одним из ключевых событий на этом пути стало решение, принятое Верховным государственным советом 29 января 2024 года. В этом документе определены основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на ближайшие три года (2024–2026).

Целью этого документа является развитие общего экономического потенциала и отраслевого сотрудничества между странами. Планируется реализация конкретных проектов в различных сферах, таких как промышленность, сельское хозяйство, транспорт, образование, наука, техника, информация, гуманитарная сфера и другие. Финансирование этих проектов будет осуществляться за счёт средств бюджета Союза. В частности, на примере Смоленской области, важно отметить, что еще в июне 2023 года на встрече с представителями делегации Белоруссии был разработан совместный план развития отношений до 2025 года. Согласно этому плану стороны намерены довести товарооборот до 5 млрд долларов. Благодаря проектам «Стим-2» и «Белаз», регион создаст для Республики новые точки роста.

Главы региона Анохин В.Н., после переговоров июня 2023 года отмечал, что в Смоленской области расположены и активно развиваются промышленные предприятия с белорусским капиталом, в том числе группа компаний «Бел Лайт», которая запустила в Смоленске собственное производство светодиодных ламп. Кроме того, в регионе расположена рославльская компания Стим-2, поставщик материалов и оборудования для изготовления дорожных знаков для России и Беларуси, а также для стран Европы, Азии, Америки и Африки. Консорциум «Русэлпром» сотрудничает с БелАЗом, обеспечивает полный цикл производства приводов БелАЗа, проводит испытания и имитирует все возможные режимы работы самосвала, в 2023 году предприятие обеспечило выпуск продукции на общую сумму более 1 млрд рублей.

Подводя итоги важно подчеркнуть, что в своей основе сотрудничество между Смоленским регионом и Республикой Беларусь держится на транспортно-логистическом потенциале области. Регион напрямую связан с основными агломерациями Евразийского экономического союза: Москвой и Минском. Через территорию региона проходит часть второго общеевропейского транспортного коридора (RE2 «Восток-Запад»: Берлин — Познань — Варшава — Брест — Минск — Смоленск — Москва — Нижний Новгород). Ведутся работы по расширению транспортной инфраструктуры транспортного коридора Север — Юг.

В целом, логистический потенциал Смоленской области мог бы внести весомые показатели в общую статистику взаимодействия. Поэтому рассмотренный план сотрудничества является