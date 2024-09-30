﻿В октябре стартует пятый сезон Цифрового Диктанта





В Кибердоме прошла пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции по измерению уровня цифровой грамотности — «Цифровой Диктант». В этом году Диктант пройдет с 10 по 28 октября.

Организатор акции: РАЭК. Соорганизаторы: РОЦИТ, Народный Фронт. В 2024 году Всероссийское тестирование пройдет при поддержке Минцифры России и Департамента информационных технологий Москвы. Генеральный партнер акции – Авито.

Цифровой Диктант признан самой масштабной проверкой знаний в области цифровой грамотности. В прошлом году акция проходила во всех регионах России – более 150 офлайн-точек открывали свои двери, где участники акции могли не только пройти диктант, но и послушать образовательные лекции. В этом году акция планирует стать еще масштабнее и пройдет от Калининграда до Владивостока.

По итогам прошлого года индекс цифровой грамотности детей от 10 до 13 лет составил 6,24 балла из 10, а у детей меньше 10 лет – 6,06 балла. Это одни из самых низких показателей среди всех возрастных категорий, принимающих участие в акции.

Управляющий директор по взаимодействию с государственными органами Авито Владислав Федулов подчеркнул, что Авито прикладывает немало усилий по защите пользователей в сети, в том числе детей и подростков.

Партнером Всероссийской акции выступает одна из ключевых компаний цифрового контура России – билайн.

Цифровой мир подарил людям большое количество возможностей, вместе с которыми появились риски для пользователей – киберпреступники, мошенники, утечки данных. Из-за незнания, как правильно пользоваться цифровыми сервисами, пользователи становятся жертвами мошенников и попадаются в изощренные Сетевые ловушки. Ключ к победе над киберпреступниками – общие усилия бизнеса, государства и общества по защите пользователей Рунета.

Координационный центр доменов .RU/.РФ,партнер Всероссийской акции,активно вносит вклад в повышение цифровой грамотности пользователей Рунета.

Цифровой Диктант 2023 в цифрах: 4 возрастных категории, ≈40 вопросов в каждой из них, 5 субиндексов, 89 регионов, 150+ офлайн-мероприятий по всей стране, 140 млн.+ потенциальных участников, более 50 партнеров, 20+ эфиров ток-шоу «Digital-утро».

Следить за новостями «Цифрового Диктанта» вы можете на сайте акции, а также в социальных сетях VK и ОК.



