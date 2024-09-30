﻿В России продолжается разработка и внедрение курса «Основы российской государственности»





Стартовал второй год преподавания курса «Основы российской государственности», который разработан по поручению Президента РФ Владимира Путина и при личном участии свыше 7,5 тысяч преподавателей вузов по всей стране.

Новый курс должен разъяснить студентам особенности российской цивилизации и характерные для нее ценности. Созданы первые три специализированных версий учебного пособия по курсу для отдельных социально значимых направлений подготовки, среди которых педагогика, медицина и специальности так называемого «силового блока».

Как вы оцениваете первые итоги преподавания «Основ российской государственности»? Насколько актуально, на ваш взгляд, трансляция ценностей в рамках учебного процесса в рамках высшей школы? Какие возможности и риски связаны с преподаванием курса?

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

В сентябре 2023 г. во всех высших учебных заведениях Российской Федерации стали преподавать новый предмет «Основы российской государственности», необходимость этого предмета назрела очень давно, сейчас современное поколение молодых людей в большинстве собой аполитично и не хочет понимать происходящие процессы. Вот и данный предмет призван ликвидировать пробелы в различных сферах духовной, культурной, политической жизни страны.

Сейчас уже стали выходить учебные пособия по данному предмету, буквально на днях увидел очередную версию рекомендованного учебника, считаю, что лучше сделать один единственный, написанный понятными доступным языком, который максимально будет освещать важные вопросы. Плюс необходимо подготовить штат педагогов, компетентных по данному вопросу, это должны быть историки, общественные деятели, лекторы общества «Знания», сейчас не хватает учителей – многие отказываются преподавать это курс. Плюс стоит ввести его не только в высших учебных заведениях, но и в колледжах и школах, не просто в рамках «Разговоров о важном», а как спец курс – направленный на формирование гражданской идентичности обучающихся.

Риски в данном предмете есть, это возможные пробелы в курсе преподавания, в незнаниях учеников, от не хватки времени или не компетентности учителя. Этого можно избежать, охватив большую аудиторию школьников и студентов и периодически проверяя полученные знания, или введя линейность обучения «Основ российской государственности» в школе, в колледже, в вузе и даже в магистратуре и аспирантуре. Даже возможно начать преподавание данного предмета на курсах повышения квалификации в рамках дополнительных занятий, как это сейчас делают лекторы общества «Знания» в различных государственных учреждениях.

Бесспорно данный предмет сейчас необходим и то что мы вложим в современно поколение, какие ценности привьем сегодня, в будущем позволят нам увидеть новую обустроенную страну. И в заключение сказанного на ум приходя слова премьер-министра Российской империи Петра Столыпина: «Вам нужны великие потрясения — нам нужна Великая Россия!». Эта крылатая фраза и афоризм и сейчас актуален как никогда!!!

Силина Карина Владимировна

Студентка Финансового университета, общественный деятель, волонтёр.

С 1 сентября 2023 года во всех вузах Российской Федерации был введен новый предмет «Основы российской государственности», данную дисциплину планируется вести во всех высших учебных заведениях на первом курсе образовательных программ бакалавриата и специалитета. Еще декабре 2022 года на Госсовете, посвящённого молодежной политике, о введение этого курса объявил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. «Основы российской государственности» направлены на улучшение знаний российских студентов в социально-гуманитарной сфере. В новом курсе присутствуют элементы политологии, социологии, истории России, экономики, философии, юриспруденции, географии, культурологии и психологии. Основывается он на принципе междисциплинарности, который предполагает объединение научной базы нескольких учебных дисциплин, для создания условий более полного и системного получения новых знаний и формирования целостного мировоззрения.

Уже второй год в первом семестре все студенты высших учебных заведений, в независимости от специальности и направления изучают курс «Основ российской государственности». С момента рождения гражданина его окружают государственные символы, политическая социализация начинается с детского сада, продолжается в школе на уроках истории и обществознания, где происходит ознакомление с основными элементами философии, политологи, социологии, истории, юриспруденции, экономики, культурологии и психологии. Введение в высших учебных заведениях данной дисциплины, призвано продолжить изучения данных элементов, углубляя знания в данных областях. В новом предмете затронуты политические, нравственные, философские, исторические аспекты развития общества. Подрастающее поколение, будущее нашей страны должно знать исторические процессы, исторических деятелей, внёсших большой вклад в развитие страны. На введенном курсе это не просто удобно сделать, акцентировав внимание на конкретных аспектах и личностях, внесших значительный вклада в развитие той или иной отрасли науки и определенного региона. Данный курс можно дополнить местными региональными материалами, организовывая преемственность в изучении школьного курса, уже в высших учебных заведениях, где специально подготовленные опытные педагоги смогут закрепить и расширить междисциплинарные связи, полученные в школе, воспитывая в студентах осознание принадлежности к российскому обществу и развивать чувство гражданственности.

Сейчас, когда остро стоит вопрос об традиционных ценностях страны, наоборот стоит больше уделять внимание им, рассказывая и пропагандируя – истинные ценности. Что касается рисков – то может возникнуть не правильное понимание или неверное истолкование отдельным педагогом или учителем определенного материала. Плюс отсутствие единого учебного пособия – и соответствующих методических материалов – желательно в печатном виде для удобства работы как преподавателю, так и обучающихся.

Таким образом, те кто преподают и ведут дисциплину «Основы российской государственности» стоят на самом краю передовой по изучению и формированию истинных ценностей у современного поколения, и то что мы заложим сейчас в голову будущих граждан, будет основой новой государственности и гражданского общества.