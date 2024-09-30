﻿Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина

Поддержка экспорта – общая задача и бизнеса, и федеральных и региональных властей

Василий Анохин принял участие в заседании Президиума Госсовета Российской Федерации, которое провел Президент Владимир Путин. Тема повестки — развитие экспорта. В рамках подготовки к заседанию губернаторы вместе с федеральными коллегами работали, в том числе над инициативами по улучшению механизмов продвижения российских брендов и продукции на перспективные рынки Ближнего Востока, Африки, Азии, Южной Америки. «Во время заседания Президент поручил масштабировать программу «Сделано в России», которая объединяет в общий «зонт» лучшую российскую продукцию. Наша область, обладающая одними из передовых компетенций в этой сфере, готова принимать самое активное участие в достижении поставленной задачи», — прокомментировал Василий Анохин.

Почта России. Перезагрузка

На стратегической сессии под председательством премьер-министра Михаила Мишустина Василий Анохин представил ряд инициатив по развитию Почты России. Для частичного решения проблемы нехватки кадров губернатор предложил разрешить совместительство сотрудников на почте и в муниципальных учреждениях. «К выполнению отдельных задач можно еще привлекать и самозанятых. Внедрение этих практик поможет повысить благосостояние жителей деревень и небольших поселков. Планируем в ближайшее время начать применять такой подход и в смоленских муниципалитетах», — добавил Василий Анохин.

Также для удержания уже работающих сотрудников почты в небольших населенных пунктах он предложил отменить планы по продажам продовольственных и непродовольственных товаров: «Их невыполнение серьезно сказывается на заработной плате и полностью демотивирует людей. Кроме того, нужно пересмотреть подходы к оплате труда почтальонов и операторов».

Отдельное внимание уделили техническому состоянию почтовых отделений на селе. Для решения проблемы в ряде случаев гораздо целесообразнее построить новое с помощью быстровозводимых конструкций модульного типа. При сопоставимой с ремонтом стоимости применение такого решения позволит создать качественно иные условия труда и избежать ежегодных трат на содержание и поддержание ветхих помещений.

Усиливаем сотрудничество Смоленской области с белорусскими регионами и бизнесом

На прошлой неделе Василий Анохин представил результаты и планы работы в этом направлении на заседании Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в Могилеве, которое провели председатели нижних палат парламентов Вячеслав Володин и Игорь Сергеенко. «Наша область активно расширяет сотрудничество с Республикой Беларусь по всем направлениям: в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, культуре, науке и образовании, туризме, жилищном и дорожном строительстве. И наша стратегическая задача в этом процессе – быть одним из ключевых локомотивов в межрегиональном взаимодействии России и Беларуси».

В ближайшее время совместными усилиями предстоит реализовать ряд важных проектов: оптимизация пункта транспортного контроля «Красная Горка», создание в Смоленске туристско-информационного центра Союзного государства «Союзный Дом», организация трансграничных туристских маршрутов. Кроме того, ведется активная работа с белорусскими компаниями по вопросам размещения новых производств на территории нашей области. Еще одним важным шагом в усилении сотрудничества с регионами Беларуси станет открытие смоленского представительства в Минске.

Расширяем меры поддержки для молодых специалистов

Сотрудники бюджетных учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта могут получить компенсацию за оплату первоначального взноса по ипотеке в размере до 1 млн рублей.Эта мера распространяется как на будущих специалистов, так и на тех, кто впервые трудоустроился с начала 2023 года. Главное условие – готовность проработать в учреждении как минимум 6 лет.

Бюджет исполнен

На заседании Смоленской областной Думы утвердили исполнение бюджета за первое полугодие 2024 года. Общий объём доходов за минувшие 6 месяцев составил более 43,5 млрд рублей, что почти на 6% больше аналогичного периода прошлого года.

Расходы составили 39 млрд рублей. Это на 12% больше, чем в прошлом году. Средства преимущественно направили на развитие социальной сферы и инфраструктуры, а также на поддержку жителей области.

Значимая отрасль экономики

В преддверии Дня машиностроителя губернатор провёл заседание Совета по промышленной политике и отметил успехи смоленских машиностроителей, вручив им областные награды.

Индекс промышленного производства в январе-июле увеличился почти на 5% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, а по обрабатывающим – на 9%. Чтобы решать проблему нехватки специалистов в отрасли создали образовательно-производственный кластер машиностроения, который объединил для подготовки кадров 5 учреждений СПО и 15 предприятий. Каждый год он будет выпускать сотни ребят, которые постепенно закроют потребности заводов в работниках.

По итогам 7 месяцев объем отгруженной продукции составил более 263 млрд руб., что на 4,4% больше, чем в прошлом году. Также участники осмотрели технику, которая производится предприятиями региона. «Это была небольшая, но мощная экспозиция, благодаря которой можно было воочию, не на бумагах и в отчётах, убедиться, что мы промышленно развитый регион», — отметил Василий Анохин.

Подарок ко Дню города Смоленска

Одним из ярких подарков ко Дню города Смоленска стал запуск иллюминации на телебашне Смоленского радиотелевизнонного центра. Для преображения вечернего облика областного центра на ней установили 8000 светодиодов. За счет более плотного размещения светильников на высотной отметке от 72 до 88 метров будет возможность транслировать текст, красочные графические элементы, что добавит динамики и зрелищности при работе подсветки.

«Уверен, что обновленная телебашня станет еще одной визитной карточкой города и любимым местом для фотографий! С праздником, Смоленск!» — отметил Василий Анохин.

Татьяна Напреева