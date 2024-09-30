﻿Лучшие уполномоченные по экологической безопасности представят Смоленскую АЭС на конкурсе Концерна «Росэнергоатом» в 2025 году





В атомной отрасли России уделяется приоритетное внимание достижению целей устойчивого развития, защите окружающей среды и инвестированию в «зеленые» технологии

На Смоленской АЭС определены победители конкурса «Лучший специалист в области охраны окружающей среды». Лидеров выбирали среди инженеров, лаборантов, технологов, мастеров, ответственных в подразделениях за экологическую безопасность.

«От экологической безопасности предприятия зависит состояние окружающей среды, здоровье людей, доверие общественности к атомной отрасли, – отметил заместитель главного инженера по радиационной защите Смоленской АЭС Игорь Краснов. – Поэтому персонал, который задействован в этой сфере, должен обладать глубокими и прочными знаниями, совершенствовать имеющиеся компетенции. Такие специалисты работают не только в профильном отделе, но и во многих других подразделениях, где есть установки и технологические комплексы природоохранного значения. Конкурсы позволяют коллегам развиваться, быть в курсе всех нововведений в области экологии».

По условиям состязаний профессионального мастерства, конкурсанты должны были подтвердить свою хорошую теоретическую подготовку. Для этого им предложили за 70 минут ответить на 60 вопросов, связанных с российским законодательством и нормативно-правовыми документами в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, системой экологического менеджмента, производственно-экологическим контролем.

Победителями признаны специалисты, показавшие наилучшие результаты: лаборант химического цеха Екатерина Толкунова, инженер отдела дефектоскопии металлов и технического контроля Наталья Тарасова, ведущий инженер отдела радиационной безопасности Валентина Малахова. В 2025 году они представят Смоленскую станцию в конкурсе концерна «Росэнергоатом».

«Задания были довольно сложные, но тщательная подготовка окупилась сполна, я внимательно анализировала материалы, которые подготовила экологическая служба, мобилизовала все силы, поэтому конкурс больших трудностей не преподнес, разве что заставил попереживать за конечный результат, – говорит Валентина Малахова. – Такие конкурсы необходимы, так как позволяют расширить мировоззрение, приобрести новые знания в смежных областях, познакомиться с персоналом других подразделения, проверить свою реакцию на стрессовую ситуацию».

По словам Натальи Тарасовой, ей высокая вовлеченность помогла достичь намеченных целей в атмосфере здоровой конкуренции.

«Победа – не просто строчка в резюме, а признание компетентности, преданности делу, – уверена Екатерина Толкунова. – Эмоции от успеха смешанные: с одной стороны – радость, с другой – легкое волнение перед новыми задачами, ведь предстоит защищать честь нашей атомной станции на уровне концерна «Росэнергоатом», а это серьезная ответственность».

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Экологические требования становятся важным условием при выстраивании новых проектов в промышленности и при создании инфраструктуры. В России значительное внимание уделяется разработке и внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды. Предприятия «Росатома» активно включены в эту работу.

Впервые конкурс концерна «Росэнергоатом» «Лучший специалист в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности» состоялся в 2010 году на Смоленской АЭС. С тех пор он проходит каждые три года с целью улучшения профессиональной подготовки персонала, поддержания инициативы и создания стимулов для совершенствования и личностного роста, а это залог успешной работы атомных станций.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС