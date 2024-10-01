Зрелищно, динамично, азартно – в Сафонове прошел ежегодный мотокросс.

С недавних пор он проводится в память об основателе мотоциклетного спорта в нашем районе – Иване Рыбченко.



Организаторами соревнований выступили Администрация муниципального образования «Сафоновский район», ДОСААФ, а также спортивно-технический центр «Мото-Эра», который теперь возглавляет сын Ивана Рыбченко Владимир.



Нынче в состязаниях приняли участие более 100 участников. Их география по сравнению с прошлыми годами значительно расширилась. Теперь это не только Смоленская область, но и регионы Твери, Брянска, Калуги, Москвы, Пскова. Был даже итальянский участник.

Наш район представляли 11 спортсменов. Интересно, что двое из них – Мария и Михаил Никитины – тренируются под руководством отца, который в прошлом представлял Смоленскую область на всесоюзных соревнованиях. В прошлом году Мария стала победительницей заезда, а в этом, к сожалению, ей покорилось лишь третье место. Зато ее брат Михаил улучшил свой результат, переместившись с четвертого места на второе.

Еще двое сафоновцев выступили в классе 65 см3: Данила Пономарев из клуба «Мото-Эра» стал победителем, а Арсений Елисеев занял четвертое место. На старт одного из самых многочисленных заездов «Хобби А» померяться силами с соперниками вышли 11 наших земляков. Двум из них крупно повезло: Кирилл Ларченко завоевал серебряную награду, уступив Роману Фомичеву из Кондрово, а Михаил Никитин, как уже было сказано, – бронзовую. Кстати, Кирилл тоже из мотодинастии. Его отец когда-то организовал секцию картинга в Сафонове, вместе с основателем клуба «Мото-Эра» выступал в заездах с колясками.

Верим, что у сафоновского мотокросса впереди славное будущее. По крайней мере, упорства и силы воли нашим спортсменам не занимать.

Яна ЦУРАНОВА

Фото Сергея Хабарова