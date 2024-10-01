﻿Губернатор Смоленской области делится опытом в развитии экспортной сферы на семинаре-совещании в Москве





Губернатор Смоленской области Василий Анохин отметил, что увеличение на две трети экспорта несырьевой неэнергетической продукции, товаров высоких переделов к 2030 году – одна из задач, поставленных президентом в этом году.

«Предложения по её достижению готовим вместе с губернаторами, представителями федеральных органов власти и институтов развития на семинаре-совещании в Москве под руководством помощника президента России Александра Геннадьевича Дюмина и заместителя главы администрации президента России Максима Станиславовича Орешкина», – сообщил Василий Анохин.

По его словам, работа на мероприятии сегодня традиционно выстроена в формате коллективного поиска решений. Каждая команда участников семинара разбирает вопросы, связанные с одним из аспектов развития экспорта. Группа под руководством Василия Анохина готовит предложения по улучшению механизмов продвижения российской продукции и брендов на зарубежные рынки.

«Идёт активная плодотворная работа. Все решения, подготовленные сегодня на мероприятии, будут рассмотрены на заседании президиума Госсовета РФ по вопросам развития экспорта и станут основой для поручений президента России», – подчеркнул Василий Анохин.

Силина Карина Владимировна

Студентка Финансового университета, общественный деятель, волонтёр.

В марте 2023 года указом Президента Российской Федерации Владимир Владимировича Путина назначил временного исполняющего губернатора Смоленской области – Василия Николаевича Анохина. Новым лозунгом нового руководителя стал «Работа на новых скоростях», губернатор привлек к региону беспрецедентное внимание и поддержку со стороны федерального центра. В сентябре 2023 г. смоляне на выборах губернатора поддержали решение Президента, отдав за Василия Николаевича 216767 голосов, что составило 86,62% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

С самого начала своей работы в регионе Василий Николаевич стал привлекать инвесторов и представителей власти к проблемам регионам. В апреле 2023 г. в областной центр приехал премьер-министр Российской Федерации, посетивший больницу Красный крест в Смоленске, результатом стало выделение дополнительное финансирование, позволившее отремонтировать три корпуса медучреждения. В строительство и реконструкцию объектов здравоохранения региона был вложен беспрецедентный объем федеральных средств, это позволило открыть новый Центр медицинской реабилитации для раненых участников СВО. Была достроена, оснащена и заработала новая поликлиника на Королевке. 26 августа в Смоленск приехал заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин, результатом его визита стало известие о том, что регион получит федеральную поддержку на строительство одной или двух школ в «молодых» микрорайонах Смоленска.

В первую половину 2024 года Смоленскую область посетили – заместитель председателя Правительства Денис Валентинович Мантуров, глава «Сбера» Герман Греф, руководители федеральных министерств и ведомств. Это придало региону новый импульс в работе по ряду направлений. Всего из федерального бюджета Смоленской области было выделено 4 млрд рублей на здравоохранение, ЖКХ, дорожное строительство.

Вот и семинар-совещание о развитии экспортной сферы в Москве, является своеобразным отчетом о деятельности и успехах губернатора Смоленской области, который поделился свои опытом и наработками. Ведь только с хорошей командой, под грамотным руководством опытного финансиста, выпускника Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Смоленская область вновь сможет расцвести, приобретенные и вложенные денежные средства позволят улучшить жизнь и быт горожан, позволят создать новые рабочие места и поспособствуют притоку населения в регион.

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».

Увеличение экспорта несырьевой неэнергетической продукции на две трети к 2030 году — амбициозная и важная задача, которая действительно требует комплексного подхода. Губернатор Василий Анохин правильно подметил, что для достижения этой цели необходимо объединить усилия губернаторов, федеральных органов власти и институтов развития.

Формат семинара-совещания в Москве, который ориентирован на коллективный поиск решений, является эффективным инструментом для выработки конкретных предложений. Это позволяет не только проанализировать текущие проблемы, но и разработать стратегии по улучшению механизмов продвижения российских товаров на международных рынках.

Особенно важно, что работа ведется в рамках конструктивного диалога, где каждая команда может внести свои идеи и предложения. Это создает условия для инновационного подхода к экспортной политике и позволяет учитывать региональные особенности.

Результаты этого мероприятия, которые будут представлены на заседании президиума Госсовета РФ, могут стать основой для формирования реальных шагов по поддержке отечественных производителей. Нет сомнений, что совместные усилия приведут к значительному росту экспортных показателей и укреплению позиций России на мировых рынках.