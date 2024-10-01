﻿Офицер Управления Росгвардии по Смоленской области провел прямую линию по кадровым вопросам﻿

Помощник начальника отделения учета и комплектования штаба регионального управления Росгвардии лейтенант Станислав Кучер провел телефонную линию с жителями региона по вопросам приема на службу и в высшие учебные заведения ведомства.

В ходе телефонного диалога лейтенант Станислав Кучер ответил на вопросы граждан, касающихся поступления на службу в ряды Росгвардии, дал разъяснения по вопросам трудоустройства, наличия вакантных должностей и требований, предъявляемых к кандидатам.

Особое внимание было уделено социальным гарантиям и льготам, размерам денежного довольствия, а также требованиям, предъявляемым к кандидатам, касающимся здоровья и физического развития.

Отвечая на вопросы граждан, росгвардеец также предоставил подробную информацию о поступлении в Вузы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Для получения информации о приеме на службу в подразделения Управления Росгвардии по Смоленской области можно обращаться по месту жительства в территориальные органы или в отделения учета и комплектования штаба территориального управления по адресу: г. Смоленск, ул. Маршала Соколовского, д. 12Б, (4812) 52-00-83 и 35-13-83.