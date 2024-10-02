Губернатор Василий Анохин рассказал о росте внешнеторгового оборота в АПК

За 8 минувших месяцев его объём составил более $800 млн, что на 18% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На 35% возрос экспорт. Смоленские предприятия поставляют за рубеж семена, плодовые и злаковые культуры, масложировую продукцию и др. Основные покупатели – это компании из Беларуси и других стран СНГ, Китая, Индии и Египта.

По словам Василия Николаевича, традиционно ведущим партнером области в торговле является Беларусь. Аграрии из братского сопредельного государства поставляли нам в январе-августе 2024 года молочные и мясные продукты, свежие овощи, фрукты и картофель, заняв 90% импорта в сфере АПК.

– Продолжим поддерживать наши предприятия-экспортеры в АПК, а также укреплять торговое партнёрство с белорусскими компаниями! – пообещал Губернатор.