﻿Поддержка семей с детьми и списание долгов регионам: в Госдуму направлен проект федерального бюджета





Почти 6,5 трлн рублей предусмотрено в проекте бюджета 2025 года на раздел «Социальная политика». Законопроект о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму.

Предполагается, что сумма затрат на социальную сферу будет расти из года в год. В 2026 году – 7,19 трлн рублей, в 2027 году – 7,24 трлн рублей.

Особое внимание уделяется адресной помощи семьям с детьми, в рамках которой по поручению президента выстроена целостная система поддержки семей с детьми с охватом всех нуждающихся: начиная от беременности матери до достижения ребенком 17 лет охвачено 10 млн человек. На выплату единого пособия в федеральном бюджете предусмотрено более 4,0 трлн рублей на 2025-2027 годы.

Около 1,7 трлн рублей предусмотрено с учетом продления программы материнского капитала до 2030 года. В том числе учтена выплата остатка средств маткапитала если он составляет не более 10 тыс. рублей.

Более 1,7 трлн рублей заложено на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми. Это включает субсидирование процентной ставки по ипотеке для всех семей с детьми (до 1,5 трлн рублей), а также единовременные выплаты (450 тыс. рублей) многодетным семьям (с 3-мя и более детьми) на частичное погашение ипотеки (296,8 млрд рублей).

Особое внимание в проекте бюджета уделяется разделам «Образование» и «Здравоохранение». В частности, на бесплатное горячее питание всем обучающимся 1-4 классов в бюджете предусмотрено в трехлетку 214,92 млрд.

Благодаря финансированию адресного строительства к 2030 году предполагается возвести 150 школ и не менее 100 детских садов. На капитальный ремонт школ к ежегодным «базовым» ресурсам в объеме 60,0 млрд рублей дополнительно добавляется еще по 15,0 млрд рублей ежегодно.

В 2025-2027 годы продолжится финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями.

Будет увеличено финансирование Фонда «Круг добра» для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.

В трёхлетке продолжится модернизация первичного звена здравоохранения, будут открыты первичные сосудистые отделения и другие подразделения на базе районных больниц, создана система дистанционного мониторинга здоровья, новые объекты в системе здравоохранения.

Законопроектом о бюджете предусмотрена и финансовая поддержка регионов. В частности, в соответствии с Посланием президента, предусмотрено списание 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам (порядка 650 млрд рублей в трехлетке, 1,1 трлн рублей за 2025-2029 гг.) при условии целевого направления высвобождающихся средств на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку инвестиций.

После списания задолженности по бюджетным кредитам объем накопленного на начало 2024 года государственного долга регионов к 2030 году сократится на 36% и составит 14% к налоговым и неналоговым доходам бюджетов регионов.