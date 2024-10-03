С прививкой лучше не затягивать





Приближается холодное время года, а вместе с ним возможность заболеть респираторными вирусными инфекциями. Каким образом мы можем помочь своему организму пережить сезон «слякоти и кашля», рассказывает заведующая инфекционным отделением Сафоновской ЦРБ Любовь УЛЬЯНОВА.

– Вирусов, в том числе респираторных, существует огромное количество. Это и аденовирусы, и риновирусы, риносинцитиальные, вызывающие брохиалиты. Каждый имеет свои особенности и может переноситься очень тяжело. Но особняком в этом ряду стоят две инфекции, которые несут угрозу жизни человека: это грипп и коронавирус. Сегодня ковид не представляет такой угрозы, как три года назад, когда от него умирало огромное количество людей по всему миру. Пока что имеется стойкий коллективный иммунитет после перенесенной эпидемии, так что если люди и болеют им, то в основном в легкой форме. Чего не скажешь о таком серьезном заболевании, как грипп. Именно поэтому ежегодно государство предпринимает усилия по вакцинации от гриппа. На разработку вакцин затрачивается много финансовых средств и научного труда, и, тем не менее, государство, заботясь о своих гражданах, идет на такие затраты для предупреждения вспышек эпидемии.

От обычной вирусной инфекции есть только одна защита – это здоровый образ жизни. Когда человек сам заботится о своем здоровье. Например, зная о начале эпидемии, он старается не посещать людные места, часто моет руки, кушает витаминизированную пищу, много гуляет на свежем воздухе. Эти меры профилактики позволяют организму держать иммунитет в хорошем состоянии, тогда вирус либо не пристанет к нему, либо будет быстро побежден. Также есть две формы получения иммунитета от любой болезни – переболеть или поставить прививку. Первый вариант содержит в себе много рисков, второй гораздо безопаснее и разумнее.

В этом году, как и ежегодно, кампания по профилактике гриппа началась на территории Смоленской области с середины сентября. Была получена очень эффективная четырехкомнпонентная вакцина, которая вначале была разработана только для педиатрической практики. «Ультрикс Квадри» почти не дает никой реактогенности и обеспечивает защиту от четырех видов вируса гриппа – два типа А и два типа В. Ведь никто наверняка не может предполагать, какой тип вируса выйдет на арену борьбы с человечеством в этот сезон. Вакцина каждый год меняется с учетом анализа прошлогодних результатов и ожиданий будущего. На сегодняшний день вакцина уже доставлена в лечебные учреждения района, и все желающие могут ее получить. Детей дошкольного и школьного возраста прививают в образовательных учреждениях с разрешения родителей. И я призываю всех взрослых сафоновцев позаботиться о своих чадах, как в свое время позаботились о вас ваши родители.

В противовес некоторым сомневающимся в пользе прививок могу привести простой пример. Вспомните, какая младенческая и детская смертность была в то время, когда прививок не существовало. Сколько детей рожали женщины и сколько из них выживали? Ситуация изменилась в лучшую сторону только благодаря вакцинации от таких страшных болезней, как оспа, корь, пневмоккок, дифтерия, гепатит… Тем людям, которые не прививаются и не болеют, повезло с ответственными согражданами, которые вроде бы заботятся о себе и защищают таким образом остальных. Коллективный иммунитет не дает распространяться инфекциям в больших масштабах.

Уважаемые родители, подумайте о том, что ваш личный опыт говорит о безопасности прививок, ведь большинство взрослого населения в свое время получили необходимые вакцины. И не нужно бояться побочных эффектов. Просто помните о медицинских противопоказаниях для вакцинации, таких как повышенная температура тела, начальные проявления инфекции, любое болезненное состояние, аллергическая реакция на белок куриного яйца и ряд заболеваний, при которых прививка не разрешается (такие пациенты всегда стоят на специальном учете и знают о своих ограничениях).

У каждого из нас – свой иммунитет. Кто-то на внедрение вируса дает температуру 40, а у кого-то она не поднимается выше 36,6 даже в период болезни. И на прививку мы все реагируем по-разному. Не стоит волноваться из-за повышения температура или местной воспалительной реакции в месте укола: эти симптомы после вакцинации проходят сами собой и не требуют никакого лечения.

Обращаюсь к пожилым и хронически больным людям с заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолегочной системы, сахарным диабетом. Известно, что вирусы бьют по слабым местам человека. И даже если вы уже перенесли ковид, то никто не знает, как он поведет себя в тандеме с вирусом гриппа. Поэтому вам обязательно нужно позаботиться о своем здоровье заранее и сделать прививку.

Прививку нужно делать заблаговременно, потому что иммунитет выработается не раньше, чем за две-три недели со дня вакцинации. Это дело не нужно откладывать на завтра.

Как инфекционист скажу, что прививаюсь ежегодно. Весь коллектив инфекционного отделения, стоящего на передовой борьбы с вирусами, и весь медицинский персонал Сафоновской ЦРБ получили прививку одними из первых, чтобы к сезону простуд быть готовыми к атаке вирусов. Призываю всех последовать нашему примеру.