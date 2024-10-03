С 29-й годовщиной со Дня образования Пограничного управления!

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

От имени руководства Пограничного управления ФСБ России по Смоленской области и себя лично поздравляю всех ветеранов и членов семей с 29-й годовщиной со Дня образования Пограничного управления!

3 октября 1995 г. был образован 139-й пограничный отряд оперативного прикрытия Западного Регионального управления ФПС России, приемником которого является Пограничное управление.

С тех пор прошли многие годы, которые были отмечены различными преобразованиями в пограничной сфере, отвечающими духу и веяниям своего времени. Но одно оставалось незыблемым – во все времена охрана границы являлась важнейшей и неотъемлемой частью безопасности государства.

Граница – это святая святых любого государства. Это покой его граждан и безопасность наших родных и близких. Сегодня ветераны пограничники Смоленщины достойно выполняют поставленные задачи в зоне специальной военной операции, оказывают гуманитарную помощь нашим военнослужащим, принимают активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, продолжают славные традиции и принимают непосредственное участие в защите и охране государственной границы.

Благодарю всех ветеранов за преданность делу в служении Отечеству, выдержку, самоотдачу и правильное понимание стоящих перед нами задач.

Выражаю уверенность в том, что Вы и впредь будите беззаветно служить своему народу, крепить организованность и порядок, участвовать в воспитании подрастающего поколения для создания светлого будущего нашей Родины.

Желаю успехов в нелегком труде, верности Отечеству, крепкого здоровья, счастья, оптимизма и благополучия Вам и Вашим семьям.

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Смоленской области полковник Кайгородов Александр Вячеславович.

Пресс-служба ПУ ФСБ РФ по Смоленской области.