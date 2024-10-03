﻿Свыше 800 спортсменов из Десногорска преодолели 3200 километров в ходе уникального заплыва на открытой воде «X-Waters nuclear»





Предприятия Росатома уделяют большое внимание поддержке мероприятий, направленных на популяризацию спорта среди молодежи.

В городе-спутнике Смоленской АЭС — Десногорске прошли масштабные соревнования по плаванию на открытой воде «X-Waters nuclear». В заплыве, который состоялся при поддержке Первичной профсоюзной организации атомной станции, администрации САЭС и города Десногорска, приняли участие 820 спортсменов разных возрастов и квалификаций.

Самому младшему пловцу исполнилось 8 лет, старшему — 66. Среди многочисленных участников 14 — десногорцы: работники Смоленской АЭС и подрядных организаций.

«Этот заплыв — уникальный. Ведь в нашем небольшом городе собралось более 800 пловцов. По количеству участников, этап, который сегодня проходит в Десногорске, обошел даже нашу северную столицу! — отметил председатель первичной профсоюзной организации и участник заплыва на дистанции «Атомная миля» Игорь Хомяков. — Подросла в этом году и команда атомграда — в заплыве участвует уже 14 десногорцев, в их числе — работники Смоленской АЭС. Атомщики выбрали разные дистанции: 3 и 5 километров, милю. Я уверен, наша команда будет расти из года в год!»

В этом сезоне организаторы мероприятия приготовили для спортсменов из 32 регионов России, а также Беларуси и Узбекистана новую дистанцию — 500 метров. Помимо новинки, участники могли выбрать дистанции длиною в 1, 3, 5 и 10 километров. Для юных участников был приготовлен заплыв на 200 метров.

Самой массовой и востребованной оказалась дистанция в 1 милю, ее организаторы прозвали «атомная миля». Ее преодолеть решились 250 человек. Примечательно, что первое место на этой дистанции в возрастной категории от 30 до 39 лет занял инженер цеха по хранению и обращению с отработавшим ядерных топливом Дмитрий Хомяков. Милю он преодолел за 23 минуты и 12 секунд.

«Наше водохранилище — клад для любителей плавания на открытой воде! Тренировки здесь могут проходить круглогодично, ведь чистейшая вода остается теплой в любой сезон, — поделился Дмитрий Хомяков. — Атомное море — идеально место и для других видов спорта. Посмотрите, сколько у нас проводится спортивных соревнований на воде, помимо заплывов: регаты, заезды на лодках «Дракон», на SUP-бордах».

Накануне заплыва в Десногорске прошла встреча с многократным призёром чемпионатов мира и Европы, чемпионатов и кубка России, обладателем мировых рекордов — Николаем Скворцовым. На ней Николай поделился с десногорцами и участниками заплыва своим спортивным опытом, ответил на вопросы о тренировках и мотивации.

«Я впервые в Десногорске и, честно говоря, впечатлён водохранилищем. Какие же у вас здесь восхитительно красивые места! Думаю, что вернусь к вам в следующем году, но уже в качестве неофициального гостя», — поделился заслуженный мастер спорта России, чемпион мира европы, самый возрастной чемпион России Николай Скворцов.

Сегодня Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют все больше внимания поддержке различных соревнований, а также мероприятий, направленных на популяризацию спорта среди молодежи, и развитие доступной спортивной инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС