﻿Смоленская область присоединилась к Неделе здорового долголетия





Одной из национальных целей развития Российской Федерации является сохранения населения. Ключевой показатель — увеличение продолжительности жизни до 78 лет в период до 2030 года. Очень важно сохранять физическое и ментальное здоровье, а также активность в пожилом возрасте.

В процессе старения могут возникать легкие когнитивные изменения, такие как замедление реакции или трудности с запоминанием новых имен. Возрастные изменения в когнитивных функциях — это естественный процесс, который может проявляться в различных аспектах: память, внимание, скорость обработки информации и исполнительные функции. Эти изменения считаются частью нормального процесса старения.

Некоторые пожилые люди могут испытывать более выраженные когнитивные трудности, которые не соответствуют нормальному старению. Это может включать в себя проблемы с памятью, решением задач и другими функциями, что существенно влияет на качество жизни. В таком случае эффективными будут медикаментозная поддержка, психотерапия и когнитивная реабилитация.

Факторы риска когнитивных нарушений: возраст, заболевания сердечно-сосудистой системы, низкая физическая активность, курение, употребление алкоголя, генетика, социальная изоляция, низкий уровень образования, физический и психический стресс.

Профилактика когнитивных нарушений: регулярные занятия спортом, ментальная активность, социализация, рациональное питание, регулярные обследования у врача, психологическое здоровье.

Полезные тематические ссылки вы найдёте на сайте Центра общественного здоровья и медицинской профилактики http://smolcmp67.ru/aktivnoe-dolgoletie/