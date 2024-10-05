Чем больше льна, тем ценнее пряжа

Более 100 тонн пряжи поставил «Русский Лён» в этом году на российские ткацкие фабрики, где из нее делают ткани, постельное белье и другой домашний текстиль.

Полульняная смесовая пряжа производится из нашего котонизированного волокна на прядильных фабриках партнеров в Ярославской и Ивановской областях.

При прядении котонин смешивают с хлопком или другими волокнами. Чем больше вложение льна и тоньше пряжа, тем выше она ценится на рынке. Самая тонкая пряжа используется для производства предметов одежды.

«Русский Лён», являясь ведущим поставщиком полульняной пряжи для текстильной отрасли, участвует в восстановлении и развитии отечественного производства тканей из льна. Мы помогаем нашим партнерам обеспечить продукцией российский рынок.

Основу стабильного развития отрасли «Русский Лён» видит в совместной с партнерами работе по повышению доли льна в пряже, что в перспективе позволит конкурировать на мировом рынке и наращивая объемы производства зарабатывать деньги на модернизацию и развитие льнопрядильных предприятий нашей страны.