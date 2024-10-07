Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина﻿





НКО и власть – работа во благо

На прошлой неделе в регионе работали над новыми законодательными инициативами, которые направлены на укрепление системы поддержки некоммерческих организаций по всей стране. Эти вопросы обсуждались на встрече с Председателем Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом. «Сегодня в Смоленской области работают более 1200 некоммерческих организаций. Мы всячески поддерживаем их деятельность, а также выстраиваем долгосрочные программы сотрудничества. Благодаря этому растет число смолян, вовлеченных в волонтерские и благотворительные инициативы, проекты по оказанию помощи участникам СВО и их семьям», — акцентировал Василий Анохин.

Также глава региона принял участие в выездном заседании Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству: «Смоленская область впервые принимала такой масштабный визит сенаторов Российской Федерации. Мы благодарны за признание и уверены, что такое заседание на Смоленской земле откроет новые горизонты для сотрудничества и развития!»

Зона деятельности смоленских общественников очень обширна и увеличивается с каждым годом. Это и поисковое движение, и волонтеры, и молодежные активисты, и НКО, работающие с уязвимыми группами населения, участвующие в сборе помощи бойцам в зоне СВО, и мн. др.

Для их поддержки выстроена целостная система – 5 региональных госпрограмм с общим финансированием в 44 млн руб. Кроме того, работе НКО помогают и муниципальные власти.

Из бюджета области дополнительно поддерживается работа филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», который оказывает большую поддержку участникам специальной военной операции и их семьям. Также на его базе создана Ассоциация ветеранов СВО, объединяющая бойцов для помощи друг другу в адаптации к мирной жизни.

Укрепляем оборонный потенциал

На заседании Совета директоров Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» обсудили развитие производства гражданской продукции в Смоленской области. Более 20 лет корпорация производит качественную и конкурентоспособную продукцию для военной и гражданской сфер, укрепляет оборонный потенциал России. В условиях санкций и международной напряженности деятельность Корпорации становится жизненно важной для технологического суверенитета страны.

Правительство области оказывает содействие Смоленскому авиационному заводу, входящему в число предприятий корпорации, в реализации проекта по запуску производства кессонов крыла для самолета «Ладога» для Уральского завода гражданской авиации. Выпуск конструкций планируется начать в следующем году. Кроме того, сейчас прорабатывается возможность участия предприятия в кооперационной схеме строительства российско-белорусских самолетов «Освей».

Еще одна тема повестки мероприятия – это проект Смоленского отделения Всероссийского общества слепых и АО «Авангард» по созданию производства электрокомпонентов. Инициатива имеет важное социальное значение и позволит создать рабочие места для незрячих смолян. Также совместно с предприятием работаем над организацией серийного выпуска полностью импортонезависимого гидроцикла «Авангард» из стеклопластика. Первый образец машины был успешно представлен на выставке «Армия-2024». Ниша водных скутеров остается незанятой на российском рынке, поэтому запуск изготовления таких транспортных средств имеет большие перспективы.

Василий Анохин отметил, что со своей стороны регион готов помочь работе Корпорации в решении кадровых вопросов и предоставлении дополнительных площадок для производства и расширения.

Формирование бюджета

На протяжении всей недели губернатор вместе с командой Правительства плотно работали над формированием областного бюджета на следующий год. Учли пожелания граждан, которые были озвучены в рабочих поездках по районам. Также брали в работу наиболее популярные обращения в социальных сетях и проблемное поле у Центра управления регионом. Проект будет рассмотрен на публичных слушаниях этой осенью.

Праздник мудрых наставников

Василий Анохин поздравил всех педагогов Смоленской области с профессиональным праздником – Днем учителя. Сегодня в регионе трудятся более 15 тысяч работников образования. Они регулярно становятся финалистами и победителями конкурсов профессионального мастерства, а обучающиеся поступают в престижные вузы.

«Со своей стороны мы делаем всё возможное, чтобы создавать условия для их комфортной и результативной работы. Вы знаете, что в регионе принят ряд мер, направленных на материальное стимулирование труда педагогических работников. Это и оплата первоначального взноса по ипотеке, компенсация аренды жилья и затрат на коммунальные платежи. Объем поддержки – значительный. Впервые в этом году для педагогов со стажем более 40 лет ввели дополнительную региональную награду «Педагогическая слава земли Смоленской» с денежной выплатой 50 тыс. рублей.

Уважаемые педагоги, примите еще раз слова искренней благодарности за ваш труд. Желаю вам реализации всех ваших планов и идей, талантливых и благодарных учеников, отзывчивых и понимающих родителей, крепкого здоровья, счастья и благополучия!» — обратился к педагогам губернатор.

Татьяна Напреева