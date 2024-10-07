ЭКО по ОМС: у вас будет ребенок!



Желание стать родителями является естественным для большинства супружеских пар. Радоваться улыбке малыша, услышать из его уст слова «мама» и «папа», увидеть, как он садится, встает, делает первые шаги… Об этом мечтают многие.

Чтобы эти мечты сбылись, необходимо иметь хорошее репродуктивное здоровье. К сожалению, не все могут этим похвастаться. Не совсем правильный образ жизни, вредные привычки, нездоровое питание, недолеченные недуги… Все это не лучшим образом сказывается на состоянии организма, в том числе и на его репродуктивной функции. Хотя многие думают, что если ничего не болит и оба партнера внешне полны сил, то и волноваться не о чем. Увы, это не так.



Как проверить свое здоровье?



Медицинские специалисты не устают повторять о том, что обнаруженное на ранней стадии заболевание позволяет пациенту оперативно пройти лечение и убережет от развития осложнений.

Поэтому так важно вовремя проходить диспансеризацию и проверять состояние своего здоровья и работу различных органов и систем. Тем более, что все это возможно сделать БЕСПЛАТНО по полису ОМС. В 2024 году в рамках общего обследования (диспансеризации и профилактических осмотров) можно пройти еще и обследование своего репродуктивного здоровья. И тоже совершенно БЕСПЛАТНО! Все это предусмотрено Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Внедрение такого скриннинга в этом году очень символично, если вспомнить, что 2024-й объявлен Президентом Годом семьи.

Обследование репродуктивного здоровья проводится для женщин и мужчин 18-49 лет в два этапа. Первый этап диспансеризации предусматривает для женщин:

прием (осмотр) врачом акушером-гинекологом;

пальпацию молочных желез;

осмотр шейки матки с забором материала на исследование;

микроскопическое исследование влагалищных мазков;

цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала;

в возрасте 18 — 29 лет – проведение лабораторных исследований мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР.

Для мужчин первый этап обследования включает прием (осмотр) врачом-урологом (при его отсутствии — врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин).

По результатам первого этапа для уточнения диагноза и при наличии показаний может быть назначен второй этап диспансеризации, который предусматривает ряд дополнительных обследований.



Мечты сбываются!



К сожалению, по итогам обследования репродуктивного здоровья пациент неожиданно (или совершенно ожидаемо для себя) может услышать новость о наличии у него определенных проблем со здоровьем, не позволяющих зачать ребенка естественным путем.

Что, однако, не является приговором и непреодолимым препятствием к мечте стать родителями. Сотни женщин по всей стране ежегодно познают радость материнства благодаря ЭКО. Экстракорпоральное оплодотворение — это медицинская процедура для людей, которые хотят иметь детей, но по некоторым причинам не могут зачать ребенка естественным путем.

Технология отработана и проверена временем — впервые процедуру ЭКО успешно применили в Великобритании в 1977 году. В России с 2016 года эта дорогостоящая технология может предоставляться гражданам в рамках ОМС. То есть бесплатно.

В нашем регионе за счет средств ТФОМС Смоленской области (а для пациентов – БЕСПЛАТНО) проводится лечение по программе ЭКО всех видов бесплодия: трубного происхождения, связанного с отсутствием овуляции, маточного происхождения, цервикального происхождения, бесплодия связанного с мужскими факторами, а также при сочетанном бесплодии, обусловленном и женским и мужским факторами, и при бесплодии неясного генеза.

К слову, диагноз «бесплодие» может быть поставлен, если пара в течение 12 месяцев вела регулярную половую жизнь, а беременность так и не наступила. Для женщин в возрасте старше 35 лет этот срок составляет 6 месяцев. Как получить направление на ЭКО по ОМС?

Следует обратиться в поликлинику по месту прикрепления (женскую консультацию) и пройти необходимые обследования, назначенные лечащим врачом. Перечень необходимых документов и обследований представлен в приказе МЗ РФ от 31.07.2020 №803н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению». И с ним можно ознакомиться в женской консультации.

Если по результатам обследования пара признана бесплодной, документы передаются в специальную Комиссию Министерства здравоохранения Смоленской области по здравоохранению по отбору пациентов для оказания специализированной медицинской помощи по программе вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) и переноса криоконсервированных эмбрионов.

В случае положительного решения Комиссии, пациентка получает направление установленной формы в пределах выделенных объемов, прописанных в «Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (утверждена Постановлением Правительства Смоленской области от 14.03.2024 N 159).

Выбор медицинской организации для проведения процедуры ЭКО за счет средств ОМС осуществляется пациенткой самостоятельно. В 2024 году в перечень медицинских организаций, выполняющих ЭКО жительницам Смоленской области и участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий БЕСПЛАТНОГО оказания гражданам медицинской помощи, вошли:

ОГБУЗ «Клиническая больница № 1» (Перинатальный центр)

ООО «Гинея»

ООО «Центр-ЭКО»

ООО «Семья-Смоленск»

ООО «Центр репродукции и генетики»

ООО «Клиника Фомина Тверь».

Предусмотрены определенные противопоказания для применения вспомогательных репродуктивных технологий, о которых проинформирует лечащий врач. А вот статус пары противопоказанием к процедуре не является. На ЭКО могут рассчитывать даже одинокие женщины, но им придется дополнительно оплатить донорскую сперму.

Все вопросы по ЭКО можно задать своему страховому представителю, который обеспечит бесплатное информационное сопровождение на всех этапах прохождения процедуры.

Напоминаем телефоны «горячих линий» страховых медицинских организаций:

Смоленский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 8-800-100-07-02;

Филиал АО «МАКС-М» в г. Смоленске — 8-800-707-22-41;

Административное структурное подразделение ООО «Капитал МС» — филиал Смоленской области — 8-800-302-45-52.

ТФОМС Смоленской области