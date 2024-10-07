﻿Смоленская область активно наращивает экспорт продукции АПК





Об укреплении экономики нашего региона и активном наращивании внешнеторгового оборота в сфере агропромышленного комплекса (АПК) рассказал губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Так, за 8 минувших месяцев объём внешнеторгового оборота в сфере АПК составил более $800 миллионов, что на 18% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.



На 35% возрос экспорт, отметил глава региона. Смоленские предприятия поставляют за рубеж семена, плодовые и злаковые культуры, масложировую продукцию и др. Основные покупатели – компании из Беларуси и других стран СНГ, Китая, Индии и Египта.



«Традиционно ведущим партнёром Смоленской области в торговле является Беларусь. Аграрии из братского сопредельного государства поставляли нам в январе-августе 2024 года молочные и мясные продукты, свежие овощи, фрукты и картофель, заняв 90% импорта в сфере АПК», — рассказал Василий Анохин.

Правительство Смоленской области продолжит поддерживать региональные предприятия-экспортёры в АПК, а также укреплять торговое партнёрство с белорусскими компаниями.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Вопрос укрепления экспортного потенциала Смоленской области в сфере сельского хозяйства является ключевым для выживания регионального АПК и в целом сельских территорий Смоленской области. К 2010-м годам посевные площади в Смоленской области значительно уменьшились, упало и поголовье крупного рогатого скота. После введения продовольственных контрсанкций постепенно наметилась тенденция к увеличению посевных площадей; в регионе начали появляться крупные агрохолдинги, способные давать большой валовый оборот продукции. Вместе с тем, демографиеская ситуация в регионе остаётся непростой, что осложняет ситуацию с кадрами на селе. Для стабильного развития сельских территорий недостатоно работы крупных агрохолдингов в регионе, поскольку для их функционирования нужен очень ограниченный объём рабочей силы; жизненно важным является наличие большого числа небольших и средних хозяйств, которые должны иметь доступ к полкам в торговых сетях, на фермерских рынках для эффективной реализации своей продукции. Расширение экспорта является наилучшей стратегией для смоленского агропромышленного комплекса с точки зрения его эффективного развития, доступа к передовым технологиям, развития сельских территорий. Но фермерские хозяйства должны получить доступ к ресурсам, дающим доступ на экспортные рынки, начиная от господдержки в сфере страхования, лизинга сельхозтехники, закупки горюче-смазочных материалов и заканчивая возможностями по получению займов по льготным ставкам и доступа к госпрограммам по закупкам сельскохозяйственной продукуции.

В настоящее время Смоленская область является нетто-импортёром сельскохозяйственной продукции, причём большая часть импорта приходится на Республику Беларусь. Однако Смоленщина быстро наращивает свой экспортный потенциал. Рост экспорта на 35 % — блестящий показатель, тем более в нынешних непростых условиях, когда даже внешнеторговые расчёты постоянно осложняются ввиду западных санкций. США и ЕС декларируют, что санкции не распространяются на вывоз зерна и удобрений, однако препятствия в сфере финансов, страхования и логистики всё ещё являются значительными. Полагаю, что есть большой потенциал роста экспорта по таким культурам, как лён (климатические условия Смоленской области наилучшим образом подходят для выращивания этой культуры), а также рожь (ржаной хлеб является очень вкусным и полезным и при надлежащей рекламной кампании экспортный потенциал в данной сфере может быть очень большим). Хотелось бы особо отметить работу предприятий Гагаринского района по экспорту продукции пищевой промышленности и сельского хозяйства («Гагаринконсервмолоко», “Гагаринский консервный комбинат” и другие). Это объясняется не только близостью к Московской области, но и системной работой по развитию предприятий района. Большой потенциал есть и у Вяземского района, что демонстрирует, например, предприятие “Крал-консерв”, экспортирующее натуральные соки. Вместе с тем, потенциал Вяземского района сдерживается в связи со сворачиванием деятельности ряда предприятий (Вяземский льнокомбинат), а также ввиду угасания сельской инфраструктуры (закрытие сельских школ, сокращение сельского автобусного сообщения), что требует принятия срочных мер для возрождения сельского хозяйства в районе.

Силина Карина Владимировна

Студентка Финансового университета, общественный деятель, волонтёр.

Сельское хозяйство Смоленской области из древне считалось одним из ведущих занятий жителей края, еще в X–XI вв. в лесной полосе жители перешли от подсеки к пашне. В XI в. рожь вытеснила просо. В дальнейшем история сельского хозяйства неотрывно связана с судьбой страны, заметные изменения произойдут только в 1920-е гг. когда сельского хозяйства губернии оказалось в тупике из-за замедлившегося аграрного роста и низких показателей урожайности и товарности. Хозяйства сократили посевы льна и перешли на молочное и мясное животноводство.

В 1950-е гг. на протяжении нескольких лет снижалось сельскохозяйственное производство, не выполнялись государственные поставки продуктов земледелия и животноводства. В 1953 г. плановые поставки хлеба были выполнены только на 46%, картофеля — на 65%, льна — на 71%. 45

К 1957 г. экономическое состояние Смоленской области начало улучшаться: увеличивалось производство зерна, льна, картофеля, кукурузы, больше продукции стало давать животноводство. Некоторые наиболее сильные колхозы смогли выполнить государственные обязательства по поставкам сельхозпродуктов. С 1955 г. в Смоленской области началось выращивание кукурузы. В колхозах и совхозах кукурузой было засеяно 95,7 тыс. гектаров (например, в колхозах это составило 8,4% общей площади посевов).

Сейчас сельское хозяйство — ведущая системообразующая сфера экономики Смоленской области. Она формирует агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий. Доля АПК в валовом региональном продукте -4,3%.

По данным на 2 сентября 2024 года, темпы заготовки кормов в Смоленской области превысили прошлогодние показатели на 22%. Это стало возможным благодаря слаженной работе аграриев и благоприятным погодным условиям. Было скошено 71 тысяча гектаров кормовых трав, что составляет 85% от запланированного объёма. Заготовлено около 300 тысяч тонн грубых и сочных кормов, из них почти 69 тысяч тонн сена (113,2% от плана) и 203 тысячи тонн силоса.

В первом полугодии 2024 года объём производства мяса в Смоленской области составил 43,9 тысячи тонн, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За шесть месяцев было надоено 78,7 тысячи тонн молока и получено 149,6 миллиона штук яиц. По сравнению с первым полугодием 2023 года, эти показатели выросли на 5,2% и 2,5% соответственно. По программе лизинга аграрии обновили парк сельскохозяйственной техники на 260 единиц с 2023 года. Сумма вложений составила 1,1 млрд. рублей, что почти в 2,5 раза больше результата предыдущих двух лет.

Таком образом, с приходом к руководству Смоленской области Василия Николаевича Анохина наметились заметные перемены во всех отраслях, в том числе и сельском хозяйстве. Поиск новых рынков сбыта сельхоз продукции края позволит улучшить благосостояние жителей региона и привлечь новые инвестиции в наш край.