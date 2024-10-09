Выборы в Смоленской области будут проходить честно и открыто, а их итоги ни у кого не вызовут сомнений в своей легитимности

В Смоленске в преддверии выборов депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных округов Смоленской области прошло очередное заседание Общественного регионального штаба по наблюдению за выборами.

Его участники обсудили организацию предстоящего голосования и подготовку общественных наблюдателей, которые будут работать на участках.

В заседании приняли участие руководитель Общественного регионального штаба по наблюдению за выборами Марина Проскурнина, члены штаба, член Облизбиркома с правом решающего голоса Денис Копрянцев.

По словам представителя избирательной комиссии региона, 13 октября на территории Смоленской области пройдут 25 избирательных кампаний.

Подготовку и проведение выборов осуществляют 25 территориальных избирательных комиссии и 522 участковые избирательные комиссии.

«В соответствии с решениями территориальных избирательных комиссий, организующих подготовку и проведение выборов, голосование будет проводиться три дня – 11, 12 и 13 октября с 8 до 20 часов», — отметил Денис Копрянцев.

Принять участие в выборах смогут более 450 тысяч избирателей.

Всего по состоянию на 7 октября зарегистрировано 799 кандидатов, из них выдвинутые:

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 389 кандидатов;

политической партией ЛДПР – 195 кандидатов;

политической партией КПРФ – 128 кандидатов;

политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ – 59 кандидатов;

политической партией «НОВЫЕ ЛЮДИ» – 3 кандидата;

ПАРТИЕЙ ПЕНСИОНЕРОВ – 11 кандидатов;

в порядке самовыдвижения – 14 кандидатов.

В настоящее время в регионе продолжается предвыборная агитация, которая завершится в 0 часов 11 октября.

В целях реализации избирательных прав избирателей и Положения об особенностях голосования, установления итогов голосования в случае принятия решения о проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 8 июня 2022 года № 86/718-8, на территории 10 муниципальных округов Смоленской области будет использоваться дополнительная возможность реализации избирательных прав – голосование групп избирателей, проживающих (находящихся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Всего данная дополнительная форма голосования будет применяться на 43 УИК, проголосовать смогут 10532 избирателя, проживающих в 111 населенных пунктах.

Для обеспечения сохранности сейф-пакетов с избирательными бюллетенями проголосовавших 11, 12 и 13 октября 2024 года избирателей все избирательные участки обеспечены сейфами.

Кроме того, для обеспечения открытости и гласности процесса голосования, подсчета голосов избирателей и сохранности избирательной документации, в том числе сейф-пакетов с избирательными бюллетенями, на всех избирательных участках будут использоваться средства видеоконтроля (видеофиксации).

Также на выборах в единый день голосования 13 октября 2024 года будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней на 58-ми избирательных участках, из них: 14 – в Вяземском районе, 5 – в Гагаринском районе, 5 – в Починковском районе, 17 – в Сафоновском районе, 2 – в Смоленском районе, и 15 – в Ярцевском районе.

Для предотвращения террористических актов и обеспечения безопасности 240 избирательных участков оснащены стационарными рамками-металлодетекторами.

Избирательные бюллетени для голосования по многомандатным избирательным округам будут переданы в участковые избирательные комиссии 9 октября 2024 года.

7 октября 2024 года в 20.00 заканчивается период представления в соответствующие территориальные избирательные комиссии списков наблюдателей.

Как сообщила Марина Проскурнина, на всех участках планируется присутствие общественных наблюдателей, которые предварительно прошли необходимую подготовку: «Мы провели два обучающих онлайн-семинар для наблюдателей из всех районов Смоленской области, напомнили им об основах избирательного законодательства, их правах и обязанностях».

В этом году в обучающей программе был выделен отдельный блок, посвященный конфликтологии.

«Мы учили, как правильно и с честью выходить из конфликтов, которые могут произойти на избирательных участках, — отметила председатель Общественного регионального штаба по наблюдению за выборами. – Помимо избирательных участков, наблюдатели также будут работать в ТИКах».

Наблюдатели по традиции в дни голосования будут освещать ход выборов на своих страничках в социальных сетях.

«Им предстоит рассказывать о том, что происходит на участках. Все районные СМИ также прошли аккредитацию в Облизбиркоме и будут освещать ход выборов. Все три дня информация о ходе голосования будет появляться в официальной группе штаба в ВК», — отметила руководитель штаба.

Общественный штаб в рамках взаимодействия с Торгово-промышленной палатой региона три дня голосования – 11, 12 и 13 октября — снова будет работать на ее площадке.

«Все делается для того, чтобы наши наблюдатели выполнили главную задачу: чтобы выборы прошли честно и открыто, а их итоги ни у кого не вызвали сомнений в своей легитимности», — подчеркнула Марина Проскурнина.

пресс-секретарь штаба

Олеся Томашова