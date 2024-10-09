В Беленине освятили храм

5 октября 2024 года, в день памяти Пророка Божия Ионы, епископ Вяземский и Гагаринский Сергий возглавил служение Чина Великого освящения храма в честь преподобного Сергия Радонежского д. Беленино Сафоновского района Смоленской области и Божественной литургии святителя Иоанна Златоустого.

За праздничным богослужением Вяземскому архипастырю сослужили благочинный Сафоновского округа иерей Сергий Чайкин и настоятель храма в честь пророка Божия Илии г. Сафоново иерей Иоанн Цыбульский.

Молитвенные песнопения исполнили певчие Свято-Успенского кафедрального собора города Смоленска под управлением регента Елены Фроловой.

Разделить радость соборной молитвы вместе с архипастырем и духовенством в этот праздничный день собрались Генеральный Директор ООО «ПК «Теплострой», ктитор Сергиевского храма Сергей Сергеевич Донбров, благотворитель храма-часовни в честь преподобного Сергия Радонежского д. Беленино Людмила Владимировна Петрик, Директор МУП «Сафоновский Торговый Комплекс», ктитор строящегося храма во имя Архангела Михаила г. Сафоново Галина Ивановна Яблонская, жители и гости деревни Беленино.

После сугубой ектении Преосвященнеший Владыка вознес молитву о Святой Руси.

В завершении торжественного богослужения Правящий архиерей Вяземской епархии обратился к молящимся с архипастырским словом, в котором сердечно поблагодарил Сергея Сергеевича, Людмилу Владимировну и всех жертвователей Сергиевского храма за помощь в его строительстве, а также поздравил всех с этим историческим событием.

За труды по строительству и благоукрашению храма в честь преподобного Сергия Радонежского д. Беленино Сафоновского района Смоленской области епископ Вяземский и Гагаринский Сергий вручил общецерковные и епархиальные награды:

Ордена Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского III степени удостоен Сергей Сергеевич Донбров, Генеральный Директор ООО «ПК «Теплострой», во внимание к помощи в строительстве храма в честь преподобного Сергия Радонежского д. Беленино Сафоновского района Смоленской области;

Архиерейской грамотой удостоена Людмила Владимировна Петрик, благотворитель храма-часовни в честь преподобного Сергия Радонежского д. Беленино Сафоновского района Смоленской области, в благословение за усердные труды на благо Вяземской епархии Русской Православной Церкви;

С приветственным словом в адрес Преосвященнейшего Владыки и всех собравшихся также обратились Сергей Сергеевич и Людмила Владимировна.

Источник: vyazmaeparh.ru