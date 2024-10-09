﻿Офицер Росгвардии принял торжественную клятву у воспитанников Кадетского корпуса﻿

На плацу Смоленского фельдмаршала Кутузова кадетского корпуса состоялось церемония «Посвящение в кадеты». В мероприятии принял участие заместитель начальника регионального управления Росгвардии полковник полиции Алексей Осипов.

Кадеты дали торжественное обещание хорошо учиться, добросовестно исполнять свои обязанности, верно и самоотверженно служить Отечеству. После зачитывания текста присяги офицер вручал ребятам первое в их жизни удостоверение.

«Поздравляю вас со вступлением в кадетское братство! Будьте гражданами своей Отчизны, помните историю, любите страну и несите с честью имя кадета!», — обратился к воспитанникам полковник полиции Алексей Осипов.

В завершение мероприятия кадеты прошли торжественным маршем по плацу под звуки военного оркестра.