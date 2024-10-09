﻿Приоритет нового федерального бюджета – исполнение социальных обязательств





Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета РФ на 2025 г. и плановый период 2026 — 2027 гг. Ключевые приоритеты: выполнение всех социальных обязательств перед гражданами и решение задач, обозначенных Президентом Владимиром Путиным.

Бюджет верстался на базе Послания Президента Федеральному Собранию. В первую очередь, документ предусматривает безусловное выполнение всех социальных обязательств государства. Также средства направлены на обеспечение темпов роста российской экономики.

Особая роль в подготовленном Правительством документе, как и было запланировано, отводится финансированию новых национальных проектов: в бюджетной трехлетке 2025 – 2027 годов запланировано 5,7 трлн рублей в 2025 году, 6,2 трлн рублей в 2026 году и 6,3 трлн рублей в 2027 году. Наиболее значимые нацпроекты — «Семья» (8,6 трлн рублей) и «Инфраструктура для жизни», (3,9 трлн рублей).

Проект сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Согласно прогнозу, в 2025 – 2027 годах российская экономика вырастет на 2,5 – 2,8% ВВП. Также новый бюджет предполагает, что с 2028 по 2030 годы рост экономики России продолжится на 3,0 – 3,2% ВВП, что соответствует национальным целям развития.

Все это позволит значительно увеличить инвестиции в ключевые направления развития. Проект нового бюджета наглядно демонстрирует приверженность государства выполнить все социальные обязательства, реализовать цели национального развития, определенные Президентом.

Как вы оцениваете основные параметры бюджета и расставленные в нем приоритеты? Каких результатов вы ожидаете от реализации национальных проектов? Как, по вашему мнению, принятие нового бюджета отразится на жизни вашего региона?

Новиков Дмитрий Владимирович

Координатор проектов в Центре Управления Регионом

Принятие нового бюджета существенным образом отразится на жизни смолян. Особенно важно, что в приоритетном порядке финансовые средства направят на реализацию нацпроектов «Семья» и «Инфраструктура для жизни».

Данные меры позволят Смоленской области изменить ситуацию в одной из наиболее проблемных сфер – демографии. Расширение мер поддержки семей с детьми, улучшение жилищных условий – те меры, которые сегодня необходимы региону. Они позволят снизить отток молодых специалистов из Смоленской области, выправить ситуацию с низкой рождаемостью.

Проект нового бюджета социально ориентирован. Это будет положительно отражаться на жизни каждой конкретной смоленской семьи.

Силина Карина Владимировна

Молодой политолог

Проект представленного Правительством России в Государственную Думу федерального бюджета РФ на 2025 г. и плановый период 2026 — 2027 гг. нацелен на исполнение социальных обязательств государства перед гражданами. 2024 г. по указу Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина объявлен годом Семьи, а значит социальная поддержка остаётся в приоритете. В проекте бюджета на меры поддержки семей с детьми, маткапитал и программа улучшения жилищного обеспечения семей с детьми – предусмотрено выделить 10 трлн руб. Дополнительные ресурсы будут направлены на здравоохранение, создание инфраструктуры детсадов и строительство новых детсадов — 22 млрд руб.

Поддержка и помощь государства молодым семьям для создания условий рождения детей, первоначальная задача будущего страны. На территории Смоленской области за первое полугодие 2024 года был зафиксирован исторический минимум рождаемости (599,6 тыс. детей). Она достигла показателей 1999 года.

Жилье для молодых семей также является нерешенной проблемой, ставка по ипотеке завышенная (от 21%). Цены на жилье молодым семьям не всегда по карману, при наличии съемном жилье мало кто захочет думать о детях. Зарплаты молодых оставляют желать лучшего. Им нелегко обеспечить себя, ребенка содержать дорого. Поэтому молодежь не рискуют заниматься пополнением семьи. Сейчас необходимо продолжать проводить социальную политику, направленную на поддержку гражданам, имеющим детей. Комфортные условия для воспитания детей, адекватные цены, достойные зарплаты и здравая пропаганда традиционных семейных ценностей должны исправить ситуацию в демографии. В результате системной и грамотной работы в этом направлении Россия должна стать страной многодетных семей.

Проект нового федерального бюджета вновь подчеркивает приверженность государства к выполнению социальных обязательств и достижению целей, которые были установлены Президентом в рамках национальных проектов. Такие национальные проекты как «Семья» (2,8329 трлн. руб.), «Инфраструктура для жизни» (1,1684 трлн. руб.), «Молодёжь и дети» (0,4581 трлн. руб.), «Продолжительная и активная жизнь» (0,3698 трлн. руб.) являются приоритетными.