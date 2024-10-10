Все на выборы!

Уважаемые сафоновцы!

11, 12 и 13 октября в Сафоновском районе, как и во всей Смоленской области, пройдут выборы депутатов окружного Совета депутатов первого созыва.

Мы приглашаем всех принять участие в этом важном событии. Уже со 2 октября начинают свою работу участковые избирательные комиссии. У вас есть возможность заранее лично ознакомиться со списком избирателей или уточнить его.

Если по уважительной причине вы не можете прийти в помещение для голосования, у вас есть возможность проголосовать на дому. Для этого с 3 октября и до 14:00 13 октября необходимо обратиться в участковую комиссию в письменной или устной форме (лично или по телефону) или передать просьбу через родственников или знакомых.

Участковые избирательные комиссии будут открыты в рабочие дни с 16:00 до 20:00 (без перерыва), а в выходные дни – с 10:00 до 14:00 (без перерыва).В дни выборов участковые избирательные комиссии будут открыты для избирателей с 8:00 до 20:00. В бюллетенях моджно выбрать от одного до трех кандидатов.

Сафоновская ТИК